У розпал часткової мобілізації в Росії виявили тіло військового комісара Романа Маліка. Як розповідає 24 канал з посиланням на росЗМІ, обставини його смерті загадкові.

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Чи то вбивство, чи то самогубство

Загинув військовий комісар у Партизанську, що в Приморському краю. Адміністрація міста висловила співчуття з приводу втрати Маліка, та зауважила, що він "трагічно пішов з життя". Місцеві телеграм-канали повідомляють інформацію від правоохоронців. Вони наразі займаються розглядом двох версій: убивства або самогубства комісара.

Тіло знайшли біля паркану

За наявними у видання "Время перемен" відомостями, тіло Маліка виявили біля паркану одного з приватних будинків. Цікаво, що одне з місцевих видань узагалі наголошує на тому, що тіло військового комісара було "на паркані".

А от видання "Байкал 24" поділилося іншими подробицями. У ньому повідомляють, що на тілі Маліка виявили ознаки самогубства. Щоправда, знайомі військового комісара висловили сумніви, що у нього були нахили до зведення рахунків з життям.

Що відомо про Маліка

А тепер найцікавіше. Як з'ясувалося, Роман Малік – учасник чеченських кампаній. Після цього чоловік працював у військкоматі. У ньому він обіймав різні посади, включаючи керівні. Місцеві ЗМІ повідомляють, що комісар займався військово-патріотичним вихованням молоді. Крім того, він дуже любив своїх дітей.

Оскільки ми пригадали часткову мобілізацію, то пройдімося проблемою, з якою стикнулися "мобіки". Як зазначають у британській розвідці, вони потерпають від кепського матеріального забезпечення з боку Росії. Усе настільки погано, що бронежилет потрібно купувати самостійно.

Наприклад, бронежилет 6В45, який входить до екіпірування "Ратник". Він, за словами укладачів звіту, суттєво подорожчав упродовж останніх шести місяців. Наприклад, у квітні за нього просили 12 тисяч рублів (близько 190 доларів). Зараз же в інтернет-магазинах відповідний захист оцінили у 40 тисяч рублів (близько 640 доларів). Себто у понад 3 рази дорожче.

У розвідці нагадують, що у 2020 році російська влада оголосила про постачання 300 тисяч комплектів "Ратник" з бронежилетами. Цієї кількості, наголошують у відомстві, було достатньо для забезпечення наявного в Україні війська країни-агресорки. Решта ж дійсно може покладатися хіба на себе.

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