Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що ключовий вплив на Путіна мають силовики. Саме вони бенефіціари того, що зараз відбувається.

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До кого прислухається Путін

Окремо силовики, генерали не мають недоторканості. Вони можуть постраждати від рішень Путіна, але єдина силова система є дуже потужною.

Путін реально стає їхнім заручником. Раніше, коли він керував не лише репресивними методами, а через переконання, то силовики не були йому настільки потрібні. Вони повністю залежали від Путіна, а він від них лише мінімально,

– розповів політтехнолог.

Зараз ситуація змінилася. Очільник Кремля навіть дня не зможе прожити без силовиків. Рівень конфлікту всередині країни виріс настільки, що еліти та населення максимально незадоволені. Якщо зникнуть силовики, то Путіна дуже швидко усунуть. Для того, щоб фактор страху не зникав, потрібно давати силовим структурам все, що вони просять: більше повноважень, грошей, прав.

Силовики зацікавлені в тому, що відбувається. Їхня стратегічна мета, щоб коли постане питання наступника Путіна – ним став хтось з їхніх дітей. Доти потрібно зробити все, щоб російський диктатор залежав від них ще більше й не міг це змінити.

Які рішення нав'язують Путіну

Силовики не хочуть, щоб ними керувала ліберальна та поміркована людина. Тому вони намагаються схилити диктатора до ескалації. Це тільки посилює залежність Путіна від військових.

Але також помітно, що за 3 роки війни силовики поводяться розгублено. Раніше для них все було зрозуміло – їх боялися, перед ними відступали. Але згодом багато чого змінилося. Наприклад, українці замість того, щоб здатися, як очікували окупанти, вирішили боротися,

– зауважив Аббас Галлямов.

Так само здивували американці, європейці. Вони надали дозвіл на удари вглиб Росії, допомагають зброєю та не відвернулися від України. На такі вчинки росіяни не сподівалися. Тож тепер ворог не знає, чого чекати далі. Силовики зрозуміли, що катастрофічно недооцінювали того, з ким почали війну. Тому поводяться обережно.