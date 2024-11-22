Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка. Він зауважив, що Росія поступово починає перетворюватися на КНДР.

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Хто штовхає Путіна до ескалації

За словами Коваленка, саме перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кірієнко та колишній секретар Ради безпеки Росії, ексглава ФСБ Микола Патрушев підштовхнули Путіна до ударів міжконтинентальною балістикою, чим призвели до ще більшої ескалації.

Кожен з них має власні цілі. Кірієнко, наприклад, який відповідає за всі інформаційні операції, намагається стати сірим кардиналом внутрішньої та регіональної політики,

– зазначив Коваленко.

Він зауважив, що через "підвищення градусу" Росія продовжує дедалі більше уподібнюватися КНДР, де в майбутньому їх очікує ізоляція.

Нагадаємо, що за словами Путіна, 21 листопада по Дніпру вдарили із системи "Орешник". Глава Кремля також наголосив, що західні системи ППО буцімто не можуть перехоплювати такі ракети, і пообіцяв "попереджати" українців про їх застосування.