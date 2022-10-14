Відео розлетілося мережею. Другому пілоту принесли повістку ще задовго до рейсу, але він не пішов у військкомат. Тому військкомат прийшов до нього в аеропорт.

Зверніть увагу Путін озвучив кількість мобілізованих росіян й виправдовувався, для чого йому це

Рейс так і не вирушив з Уфи

На паспортному контролі другого пілота літака компанії Azur Air, скажімо так, упіймали. Літак з пасажирами на борту ще близько 2 годин стояв на злітно-посадковій смузі. І лише опісля пасажирів повідомили, що рейс скасований, бо другого пілота немає – мобілізували.

Тому всі, хто був на борту, покинули літак і так й нікуди не полетіли.

В Уфі мобілізували другого пілота літака: дивіться відео

Що там у Росії з мобілізацією

Часткова мобілізація у Росії триває вже понад 3 тижні. У своїй промові 21 вересня диктатор Владімір Путін говорив, що призивати будуть нібито лише представників конкретних спеціальностей, а перед відправленням на фронт усі буцімто пройдуть обов'язковий військовий вишкіл. Однак, як це буває у Росії, заяви з Кремля з реальністю не збіглися.

Усе пішло не туди від самого початку. По-перше, Путін та Шойгу заявили про мобілізацію 300 тисяч осіб, але наступного дня російські ЗМІ, які позиціонують себе як опозиційні, зазначили, що 7 пункт указу Путіна неопублікований, а саме там йдеться про кількість мобілізованих і за їхніми даними, там йдеться не про 300 тисяч, а про мільйон осіб.

Мобілізовувати почати абикого. Мережу одразу ж заполонили відео, які яскраво демонструють, що російська система не готова до мобілізації – призваним видавали іржаві автомати, в деяких регіонах їх просто було нікуди розмістити і чоловіки по кілька днів жили на вулиці, а ті, кого розмістили, показували у мережі кадри жахливих умов. Крім того, уже 27 вересня українські військові взяли в полон першого мобілізованого – тобто про жоден військовий вишкіл мова не йде, адже росіянин потрапив у полон на 6-ий день після оголошення мобілізації.

14 жовтня Путін заявив, що призвали вже 222 тисячі осіб і через 2 тижні нібито можна завершувати мобілізацію. Також диктатор сказав, що 16 тисяч мобілізованих вже виконують бойові завдання, а 33 тисячі відправили у підрозділи. Цікаво, що за словами очільника Кремля причиною мобілізації нібито стало те, що ділянку фронту, протяжністю понад 1 тисячу кілометрів важко утримувати лише за допомогою контрактників. Однак справжньою причиною оголошення мобілізації стали колосальні втрати окупантів – уже понад 64 тисячі росіян ліквідували від 24 лютого. Та попри те, у Кремлі суттєво занижують свої втрати – Шойгу в день оголошення мобілізації заявив, що з російської сторони загинули лише менш ніж 6 тисяч окупантів.

Цікаво – тим часом у Санкт-Петербурзі також масово вручають повістки: дивіться відео