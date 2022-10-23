Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що першочергово росіяни підняли хвилю невдоволення через мобілізацію, адже у віддалених регіонах її досі продовжують.

До теми Сховався від "могилізації": росіянин уже місяць живе у лісі

За його словами, офіційно в Росії мобілізацію не припинили. Адже Путін лише в ЗМІ сказав у найближчі тижні мобілізацію закінчать.

Водночас, як зазначив Жданов, Пєсков додав, що ніякого указу про зупинку мобілізації не було, тому її і продовжують.

Влада припинила мобілізацію лише на європейській частині і у великих містах Росії, бо вони не можуть впоратися з потоком мобілізованих. А вже з 1 листопада вони мають почати призов на військову службу в об'ємі 120 тисяч солдат,

– сказав військовий експерт.

Жданов пояснив, чому росіяни незадоволені військовим керівництвом:



У Генштабі ЗСУ також повідомили, що в Росії зростає рівень невдоволення діями військового керівництва з боку цивільного населення. Зокрема, через мобілізацію, яка і досі триває, незважаючи на оголошення про її завершення.

Важливо! Російські мобілізовані постійно скаржаться, що їх кидають на фронт без підготовки. Ба більше – не дають ані форму, ані їжу. Путін відправляє своїх же громадян на смерть.

Як проходить "могилізація" росіян: останні новини