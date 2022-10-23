Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что в первую очередь россияне подняли волну недовольства из-за мобилизации, ведь в отдаленных регионах ее до сих пор продолжают.
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По его словам, официально в России мобилизацию не прекратили. Путин ведь только в СМИ сказал в ближайшие недели мобилизацию закончат.
В то же время, как отметил Жданов, Песков добавил, что никакого указа об остановке мобилизации не было, потому ее и продолжают.
Власти прекратили мобилизацию только на европейской части и в крупных городах России, потому что они не могут справиться с потоком мобилизованных. А уже с 1 ноября они должны начать призыв на военную службу в объеме 120 тысяч солдат,
– сказал военный эксперт.
Жданов объяснил, почему россияне недовольны военным руководством:
В Генштабе ВСУ также сообщили, что в России растет уровень недовольства действиями военного руководства со стороны гражданского населения. В частности, из-за мобилизации, которая до сих пор продолжается, несмотря на объявление о ее завершении.
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