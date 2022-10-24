Российские оккупанты не перестают пытаться захватить Бахмут. Сейчас враг наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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Какая ситуация на главных направлениях фронта
На Волынском и Полесском направлениях ничего не изменилось. Целый сентябрь в Беларуси проверяют свои мобилизационные ресурсы. При местных органах исполнительной власти создали специальные группы для проверки информации о потенциальных призывниках. Они уточняют род деятельности мужчин призывного возраста, их военные специальности, семейное положение.
По всем другим направлениям россияне обстреливали населенные пункты.
- На Слобожанском направлении захватчики из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии стреляли по Григоровке, Красному, Огурцовому, Старице, Петро-Ивановке, Фиголовке, Хатному, Червоной Заре и Чугуновке;
- на Купянском и Лиманском направлениях под удар попали Берестово, Грековка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Ямполевка, Каменка и Белогоровка;
- на Бахмутском направлении – Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Опытное, Соледар, Спорное и Яковлевка;
- на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Водяное, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Первомайское, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополь, Новоселка и Зализничное;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях – Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Гуляйполе, Зализничное, Малиновка, Никольское, Ольговское, Павловка и Шевченко;
- на Южнобужском направлении – Шевченково, Терновые Поды, Мирное, Новогригоровка, Квитневое, Киселевка, Благодатовка, Новополтавка, Белогорка, Давыдов Брод и Трифоновка и другие.
Карта боевых действий в Украине / Карта Deep State Map
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Где ВСУ нанесли врагу потери
За сутки украинские защитники отбили атаки российских оккупантов возле Землянки и Чугуновки Харьковской области, а также Соледара, Бахмута, Андреевки, Клещиевки, Новомихайловки, Марьинки, Невельского, Первомайского и Авдеевки Донецкой области.
Наша авиация нанесла 11 ударов по скоплению личного состава и техники врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили 12 иранских дронов Shahed-136, а ракетные войска и артиллерия уничтожили:
- 4 пункта управления,
- 5 районов сосредоточения живой силы врага,
- 4 склада боеприпасов,
- зенитный ракетный комплекс,
- район огневых позиций артиллерии и другие важные объекты противника
Кроме того, в Генштабе получили проверенную информацию об уничтожении 3 реактивных систем залпового огня "Град" и эвакуации около 70 раненых российских солдат. Произошло это возле Михайловки Запорожской области.
Где находится Михайловка / Карта Deep State Map
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