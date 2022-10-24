Российские оккупанты не перестают пытаться захватить Бахмут. Сейчас враг наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Какая ситуация на главных направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях ничего не изменилось. Целый сентябрь в Беларуси проверяют свои мобилизационные ресурсы. При местных органах исполнительной власти создали специальные группы для проверки информации о потенциальных призывниках. Они уточняют род деятельности мужчин призывного возраста, их военные специальности, семейное положение.

По всем другим направлениям россияне обстреливали населенные пункты.

На Слобожанском направлении захватчики из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии стреляли по Григоровке, Красному, Огурцовому, Старице, Петро-Ивановке, Фиголовке, Хатному, Червоной Заре и Чугуновке;

захватчики из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии стреляли по Григоровке, Красному, Огурцовому, Старице, Петро-Ивановке, Фиголовке, Хатному, Червоной Заре и Чугуновке; на Купянском и Лиманском направлениях под удар попали Берестово, Грековка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Ямполевка, Каменка и Белогоровка;

под удар попали Берестово, Грековка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Ямполевка, Каменка и Белогоровка; на Бахмутском направлении – Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Опытное, Соледар, Спорное и Яковлевка;

– Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Опытное, Соледар, Спорное и Яковлевка; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Водяное, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Первомайское, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополь, Новоселка и Зализничное;

– Авдеевка, Опытное, Водяное, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Первомайское, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополь, Новоселка и Зализничное; на Новопавловском и Запорожском направлениях – Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Гуляйполе, Зализничное, Малиновка, Никольское, Ольговское, Павловка и Шевченко;

– Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Гуляйполе, Зализничное, Малиновка, Никольское, Ольговское, Павловка и Шевченко; на Южнобужском направлении – Шевченково, Терновые Поды, Мирное, Новогригоровка, Квитневое, Киселевка, Благодатовка, Новополтавка, Белогорка, Давыдов Брод и Трифоновка и другие.

Карта боевых действий в Украине / Карта Deep State Map

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Где ВСУ нанесли врагу потери

За сутки украинские защитники отбили атаки российских оккупантов возле Землянки и Чугуновки Харьковской области, а также Соледара, Бахмута, Андреевки, Клещиевки, Новомихайловки, Марьинки, Невельского, Первомайского и Авдеевки Донецкой области.

Наша авиация нанесла 11 ударов по скоплению личного состава и техники врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили 12 иранских дронов Shahed-136, а ракетные войска и артиллерия уничтожили:

4 пункта управления,

5 районов сосредоточения живой силы врага,

4 склада боеприпасов,

зенитный ракетный комплекс,

район огневых позиций артиллерии и другие важные объекты противника

Кроме того, в Генштабе получили проверенную информацию об уничтожении 3 реактивных систем залпового огня "Град" и эвакуации около 70 раненых российских солдат. Произошло это возле Михайловки Запорожской области.

Где находится Михайловка / Карта Deep State Map

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