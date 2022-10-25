Окупанти намагаються покращити своє тактичне положення та стримати Сили оборони на окремих напрямках. Путінське військо продовжує наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті інформує 24 канал.

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Окупанти продовжують тероризувати мирне населення

Упродовж 24 жовтня російські загарбники вкотре порушували норми Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни. Окупанти атакували інфраструктуру та житлові будинки українців.

Загалом за минулу добу загарбники завдали 3 ракетних та 12 авіаційних ударів. Окрім того, понад 60 разів обстріляли нашу землю з реактивних систем залпового вогню.

Бійці Путіна пошкодили цивільну інфраструктуру у Вугледарі та селі Нескучне на Донеччині. Також під прицілом ворога була Нова Кам'янка Херсонської області та Миколаїв.

Яка ситуація на головних напрямках фронту

Наші воїни відбили атаки окупантів в районах Бахмута, Білогорівки, Верхньокам'янського, Іванграда, Кліщіївки, Спірного, Соледара, Мар'їнки та Невельського Донецької області. А також – Білогорівки Луганської області.

Російські загарбники обстрілюють позиції наших військових на лінії зіткнення та ведуть повітряну розвідку.

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. На жаль, загроза ракетних та авіаційних ударів по критичній інфраструктурі України з території Білорусі зберігається. Зокрема, і за допомогою іранських дронів-камікадзе.

Що відбувається на полі бою: дивіться карту

Окупанти здійснили обстріли:

на Сіверському напрямку бійці Путіна били з мінометів та ствольної артилерії в районах Сеньківки Чернігівської області та Рожковичів, Соснівки і Великої Писарівки Сумської області.

На Слобожанському напрямку стріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Кам'янка, Красне, Стариця, Стрілеча, Хатнє та Чугунівка на Харківщині.

На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти гатили з танків та артилерії в районах Кислівки Харківської області, Невського і Стельмахівки Луганської області, Берестового, Зарічного, села Терни, Торського і Ямполівки на Донеччині.

на Бахмутському напрямку під ударами ворога опинилася Андріївка, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Іванград, Курдюмівка, Майорськ, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку – Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Первомайське.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Времівка, Вугледар, Нескучного, Новосілка, Павлівка Донецької області та Зелений Гай, Новоандріївка, Ольгівське, Степове, Червоне і Щербаки Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв понад 20 населених пунктів. Серед них Білогірка, Давидів Брід, Мирне, Сухий Ставок та Тернові Поди.

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Що відбувається на Херсонщині

Окупанти облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра Херсонської області. Зокрема, у Горностаївці мінують берегову лінію, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу з правого берега.

Окрім того, ворог "евакуює" місцеве населення з Херсона. З правобережжя до Генічеська та Скадовська вивезли обладнання і персонал всіх банків та окупаційної адміністрації. Також почастішали випадки грабежів місцевих жителів та мародерства. У селі Львове, на заміну евакуйованим колаборантам, перекидають "мобіків".

Як українські воїни знищують ворога

За останні кілька днів підтвердили знищення одразу 5 одиниць озброєння та військової техніки ворога. Окрім того, наші захисники ліквідували ще 110 загарбників на Запоріжжі та Херсонщині.

Лише упродовж однієї доби, 24 жовтня, українська авіація завдала 30 ударів по противнику. Зокрема, підтверджено ураження 22 районів зосередження техніки ворога, 5 складів з боєприпасами та 9 зенітних ракетних комплексів.

Також наші герої збили 3 "Алігатори", бомбардувальник Су-24М, два дрони "Орлан-10" та "Shahed-131". Окрім того, ракетні війська та артилерія уразили 6 районів зосередження особового складу та озброєння ворога. А

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 6 районів зосередження живої сили та озброєння. А ще – 2 склади боєприпасів, ЗРК, радіолокаційну станцію "Зоопарк" та ще 2 важливі об'єкти противника.

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