Потужних зусиль окупанти докладають на Авдіївському напрямку. Вони хочуть там просунутися, але ЗСУ стримують навалу.

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Упродовж минулої доби, 25 жовтня, російські війська завдали 5 ракетних та до 30 авіаційних ударів, а також здійснили понад 100 обстрілів з РСЗВ. Під вогонь потрапили понад 40 населених пунктів.

Яка ситуація на головних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилася. Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні проти України;

ситуація не змінилася. Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні проти України; на Сіверському напрямку ворог з мінометів та ствольної артилерії обстріляв райони населених пунктів Старикове, Середина-Буда, Басівка, Миколаївка, Рижівка. Також там противник використовував безпілотники;

ворог з мінометів та ствольної артилерії обстріляв райони населених пунктів Старикове, Середина-Буда, Басівка, Миколаївка, Рижівка. Також там противник використовував безпілотники; на Слобожанському напрямку під удар потрапили Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна;

під удар потрапили Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна; на Куп'янському та Лиманському напрямках – Берестове, Першотравневе, Невське, Білогорівка, Сергіївка та Спірне;

– Берестове, Першотравневе, Невське, Білогорівка, Сергіївка та Спірне; на Бахмутському напрямку – Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Одрадівка;

– Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Одрадівка; на Авдіївському напрямку – Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове;

– Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Времівка, Вугледар, Залізничне, Новопіль та Полтавка;

– Времівка, Вугледар, Залізничне, Новопіль та Полтавка; на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали понад 15 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, а для повітряної розвідки росіяни здійснили до 20 вильотів БпЛА різних типів.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня / Карта Deep State Map

Де ЗСУ зазнали успіху

Російські окупанти намагалися наступати біля Іванграда, Бахмута, Бахмутського, Соледара, Курдюмівки, Красногорівки, Новомихайлівки, Невельського і Тернової, але українські військові відбили всі атаки.

Де розташований Соледар / Карта Deep State Map

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Наша авіація завдала по ворогу 21 удар. Ушкоджень зазнали:

17 районів зосередження російських солдатів і техніки,

2 опорних пункти,

2 позиції ЗРК.

Вдало попрацювали також сили ППО й ракетні війська та артилерія. Вони знищили 5 дронів загарбників, радіолокаційну станцію тощо.

Близько 10 кадирівців відправилися "на концерт Кобзона" у результаті точкових ударів українських військових по Новоіванівці у Луганській області. Також знищений склад боєприпасів. У Сватовому ЗСУ ліквідували 10 російських військових та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом.

Де розташована Новоіванівка / Карта Deep State Map

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