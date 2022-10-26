Потужних зусиль окупанти докладають на Авдіївському напрямку. Вони хочуть там просунутися, але ЗСУ стримують навалу.
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Упродовж минулої доби, 25 жовтня, російські війська завдали 5 ракетних та до 30 авіаційних ударів, а також здійснили понад 100 обстрілів з РСЗВ. Під вогонь потрапили понад 40 населених пунктів.
Яка ситуація на головних напрямках фронту
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилася. Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні проти України;
- на Сіверському напрямку ворог з мінометів та ствольної артилерії обстріляв райони населених пунктів Старикове, Середина-Буда, Басівка, Миколаївка, Рижівка. Також там противник використовував безпілотники;
- на Слобожанському напрямку під удар потрапили Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна;
- на Куп'янському та Лиманському напрямках – Берестове, Першотравневе, Невське, Білогорівка, Сергіївка та Спірне;
- на Бахмутському напрямку – Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Одрадівка;
- на Авдіївському напрямку – Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове;
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Времівка, Вугледар, Залізничне, Новопіль та Полтавка;
- на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали понад 15 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, а для повітряної розвідки росіяни здійснили до 20 вильотів БпЛА різних типів.
Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня / Карта Deep State Map
Де ЗСУ зазнали успіху
Російські окупанти намагалися наступати біля Іванграда, Бахмута, Бахмутського, Соледара, Курдюмівки, Красногорівки, Новомихайлівки, Невельського і Тернової, але українські військові відбили всі атаки.
Де розташований Соледар / Карта Deep State Map
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Наша авіація завдала по ворогу 21 удар. Ушкоджень зазнали:
- 17 районів зосередження російських солдатів і техніки,
- 2 опорних пункти,
- 2 позиції ЗРК.
Вдало попрацювали також сили ППО й ракетні війська та артилерія. Вони знищили 5 дронів загарбників, радіолокаційну станцію тощо.
Близько 10 кадирівців відправилися "на концерт Кобзона" у результаті точкових ударів українських військових по Новоіванівці у Луганській області. Також знищений склад боєприпасів. У Сватовому ЗСУ ліквідували 10 російських військових та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом.
Де розташована Новоіванівка / Карта Deep State Map
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