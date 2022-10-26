За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, з Херсонщини та Запорізької області представники окупаційної адміністрації незаконно викрали величезну кількість неповнолітніх. Так, у Феодосії станом на 25 жовтня перебувало понад дві тисячі примусово вивезених з Півдня дітей віком від 4 до 17 років.

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Левова частка викрадених – діти колишніх військовослужбовців, волонтерів або активістів. Із Херсонщини дітей "евакуйовують" разом з командуванням російських військ для прикриття ними ніби живим щитом.

Розлучення з дітьми – як покарання за проукраїнську позицію

Як стверджують у спецслужбах, російські окупанти розглядають викрадення дітей із проукраїнських родин саме як спосіб покарання батьків.

Так, серед викрадених маленьких українців багато таких, чиї батьки виступали проти російської агресії. Дорослих катували у підвалах. Деяких – розстріляли, а їх дітей вирішили відправити у Росію на "перевиховання".

З Півдня окупанти викрадали дітей за заздалегідь підготовленими списками. Їх відловлювали на вулиці, у школах і дитячих садочках, примусово відбирали у будинках та квартирах.

Після цього загарбники переправляли автобуси з викраденими до різних міст Криму, де їх на якийсь час заселяють у лікарні та школи. Згодом, коли дітям знаходять нову родину, або ж визначаються з дитячим будинком, їх перевозять безпосередньо на територію Росії.

Феодосія є одним із хабів розподілу викрадених українських дітей. Саме у цьому місті "волонтери" забезпечують їх речами першої необхідності, а паралельно з цим із ними проводять роз'яснювальні бесіди про "неправильне виховання", "бандерізацію" та розповідають, як "Росія рятує світ від нацизму".

Подальша доля депортованих дітей цілком зрозуміла – їх передавають до російських сімей на "всиновлення", не враховуючи те, що вони мають батьків чи родичів в Україні. Аби росіяни зголошувалися виховувати викрадених дітлахів, їм обіцяють виплату так званого "материнського капіталу", а у самій країні-агресорці з 24 лютого запущена пропагандистська кампанія із закликами "врятувати знедолених дітей".

Фактично ж йдеться про акт геноциду, адже всіх малюків примусово виховуватимуть у ворожому для них культурному середовищі. Крім того, примусове розділення родин, за задумкою окупантів, має бути своєрідним покаранням їх батьків за проукраїнську позицію. Так, більшість дітей, яких вивезли до Феодосії, є членами родин активістів, ветеранів та волонтерів з Херсону. Деяких батьків загарбники розстріляли чи закатували. Інші – досі перебувають на підвалах.

Практику викрадення дітей загарбники впровадили ще у 2014-му

Геноцид українського народу Росія вчиняє фактично з самісінького початку своєї агресії. Ще у травні-червні 2014-го так звані російські волонтери активно займалися примусовою депортацією дітей з окупованих частин Донеччини та Луганщини. Під приводом врятування малюків від війни загарбники вивозили їх до Ростовської області, звідки потім розподіляли по російських родинах. Жодних дозволів від батьків на "евакуацію" дітей при цьому окупанти, звісно, не брали, а очолювала масове викрадення Єлизавета Глінка відома як "доктор Ліза". Також вона займалася "рятуванням" вихованців дитячих будинків.

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Згодом цю ж практику росіяни запровадили на новоокупованих територіях. Окупанти вивозили осиротілих малюків зі знищених ними міст, відбирали дітей у батьків у фільтрувальних таборах, а також викрадали їх з навчальних закладів. Крім того, на Херсонщині та Запоріжжі вони запровадили практику вивезення дітей "на відпочинок", після чого малюків додому не повертали.

Точна кількість депортованих до Росії неповнолітніх наразі невідома. Згідно з офіційними даними, росіяни викрали та вивезли до країни-агресорки 8732 неповнолітніх, однак реальна цифра може бути значно більшою. Принаймні самі окупанти заявляють про депортацію понад 200 тисяч маленьких українців.

Крім того, дотичним до цих злочинів виявився Міжнародний комітет Червоного Хреста. Згідно зі звітом, який опублікували на сторінці організації ще з 18 лютого 2022 року до Росії з територій так званих "ДНР" та "ЛНР" вивезли 61 тисячу пенсіонерів, жінок та дітей. Згодом у МКЧХ зробили цей документ неактивним. Втім, російські загарбники у своїх пропагандистських сюжетах розповідали про те, що "порятунок" дітей відбувався за сприянням російських представників Червоного Хреста.

Відстежити місцеперебування викрадених дітей, витягнути з "нових родин" та перевезти до України вкрай важко. Відтак, станом на 25 жовтня, наші посадовці змогли організувати повернення лише 96 малюків.