По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, из Херсонской и Запорожской области представители оккупационной администрации незаконно похитили огромное количество несовершеннолетних. Так, в Феодосии по состоянию на 25 октября находились более двух тысяч принудительно вывезенных с Юга детей в возрасте от 4 до 17 лет.

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Львиная доля похищенных – дети бывших военнослужащих, волонтеров или активистов. Из Херсонщины детей "эвакуируют" вместе с командованием российских войск для прикрытия ими словно живым щитом.

Расставание с детьми – как наказание за проукраинскую позицию

Как утверждают в спецслужбах, российские оккупанты рассматривают похищение детей из проукраинских семей именно как способ наказания родителей.

Так, среди похищенных маленьких украинцев много таких, чьи родители выступали против российской агрессии. Взрослых пытали в подвалах. Некоторых расстреляли, а их детей решили отправить в Россию на "перевоспитание".

С Юга оккупанты похищали детей по заранее подготовленным спискам. Их отлавливали на улице, в школах и детских садах, принудительно отбирали в домах и квартирах.

После этого захватчики переправляли автобусы с похищенными в разные города Крыма, где их на время заселяют в больницы и школы. Впоследствии, когда детям находят новую семью или же определяются с детским домом, их перевозят непосредственно на территорию России.

Феодосия является одним из хабов распределения похищенных детей. Именно в этом городе "волонтеры" обеспечивают их вещами первой необходимости, а параллельно с этим проводят разъяснительные беседы о "неправильном воспитании", "бандеризации" и рассказывают, как "Россия спасает мир от нацизма".

Дальнейшая судьба депортированных детей вполне понятна – их передают в российские семьи на "усыновление", не считая того, что у них есть родители или родственники в Украине. Чтобы россияне соглашались воспитывать похищенных детей, им обещают выплату так называемого "материнского капитала", а в самой стране-агрессоре с 24 февраля запущена пропагандистская кампания с призывами "спасти обездоленных детей".

Фактически же речь идет об акте геноцида, ведь всех детей будут принудительно воспитывать во враждебной для них культурной среде. Кроме того, принудительное разделение семей, по задумке оккупантов, должно быть своеобразным наказанием их родителей за проукраинскую позицию. Так, большинство детей, вывезенных в Феодосию, являются членами семей активистов, ветеранов и волонтеров из Херсона. Некоторых родителей захватчики расстреляли или замучили. Остальные – до сих пор находятся в подвалах.

Практику похищения детей захватчики внедрили еще в 2014 году

Геноцид украинского народа Россия совершает фактически с самого начала своей агрессии. Еще в мае – июне 2014 года так называемые российские волонтеры активно занимались принудительной депортацией детей из оккупированных частей Донетчины и Луганщины. Под предлогом спасения малышей от войны захватчики вывозили их в Ростовскую область, откуда затем распределяли по российским семьям. Никаких разрешений от родителей на "эвакуацию" детей при этом оккупанты, конечно, не брали, а возглавляла массовое похищение Елизавета Глинка, известная как "доктор Лиза". Также она занималась "спасением" воспитанников детских домов.

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Впоследствии эту же практику россияне ввели на оккупированных территориях. Оккупанты вывозили осиротевших малышей из уничтоженных ими городов, отбирали детей у родителей в фильтрационных лагерях, а также похищали их из учебных заведений. Кроме того, в Херсонской и Запорожской области они ввели практику вывоза детей "на отдых", после чего малышей домой не возвращали.

Точное количество депортированных в Россию несовершеннолетних пока неизвестно. Согласно официальным данным, россияне похитили и вывезли в страну-агрессор 8 732 несовершеннолетних, однако реальная цифра может быть значительно больше. По крайней мере, сами оккупанты заявляют о депортации более 200 тысяч маленьких украинцев.

Кроме того, причастным к этим преступлениям оказался Международный комитет Красного Креста. Согласно отчету, опубликованному на странице организации еще с 18 февраля 2022 года, в Россию с территорий так называемых "ДНР" и "ЛНР" вывезли 61 тысячу пенсионеров, женщин и детей. Впоследствии в МККК сделали этот документ неактивным. Впрочем, российские захватчики в своих пропагандистских сюжетах рассказывали о том, что "спасение" детей происходило при содействии российских представителей Красного Креста.

Отследить местонахождение похищенных детей, вытащить их из "новых семей" и перевезти в Украину крайне тяжело. По состоянию на 25 октября, наши чиновники смогли организовать возвращение только 96 малышей.