До поліції надійшла інформація про те, що в Бахмуті залишився сам під обстрілами 8-річний хлопчик Богдан. Дитина потребувала екстреної евакуації.

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Щемлива історія з Бахмута

Район, де мешкав хлопчик – під постійними ударами росіян, а шляхи до нього зруйновані, дістатися туди майже неможливо. Та навіть це не завадило нашими правоохоронцям та рятувальникам допомогти дитині.

Зверніть увагу! Поліція Донеччини закликає мешканців Бахмутського району евакуюватися.

Правоохоронці разом з рятувальниками та медиками частину дороги долали пішли. Дитину вони знайшли у сусідки. Виявилося, що декілька днів тому батьки залишили сина у знайомої та вирушили на похорон до свого родича. У цей момент поряд вибухнув снаряд – подружжя загинуло від осколкових поранень.



8-річний Богдан / Фото Національної поліції України



Правоохоронці евакуювали з Бахмута дитину / Фото Національної поліції України

Тіла пролежали на вулиці декілька днів. Через постійні атаки ворога їх неможливо було забрати. Родина очікувала на поповнення, жінка була на 7 місяці вагітності. Коли Богдан дізнався, що тато, мама загинули, він втік від сусідки, схопив велосипед і поїхав на те місце.

Правоохоронці допомогли дитині зібрати речі, вивезли з небезпечного району та нагодували. Богдана забере до себе його рідна тітка.

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Окупанти обстріляли цивільне авто на Херсонщині

Російські окупанти продовжують вдаватися до цинічних вчинків. 25 жовтня загарбники обстріляли цивільне авто на одному з блокпостів. На жаль, є загиблі та поранені. Машина на якій їхали люди – "Жигулі" темно-синього кольору з тонованими вікнами. Загарбники придумали ж, що там хтось ховається.

Нагадаємо, що загарбники ледь не щодня намагаються атакувати Бахмут, проте не можуть взяти місто через сильний спротив українських воїнів. Нещодавно наш захисник записав відеозвернення з міста. Він наголосив, що "Бахмут стоїть і буде стояти".

Також у Генштабі ЗСУ постійно інформують, що окупанти намагаються атакувати Бахмут, однак наші воїни відбивають атаки росіян.

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