До поліції надійшла інформація про те, що в Бахмуті залишився сам під обстрілами 8-річний хлопчик Богдан. Дитина потребувала екстреної евакуації.
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Щемлива історія з Бахмута
Район, де мешкав хлопчик – під постійними ударами росіян, а шляхи до нього зруйновані, дістатися туди майже неможливо. Та навіть це не завадило нашими правоохоронцям та рятувальникам допомогти дитині.
Правоохоронці разом з рятувальниками та медиками частину дороги долали пішли. Дитину вони знайшли у сусідки. Виявилося, що декілька днів тому батьки залишили сина у знайомої та вирушили на похорон до свого родича. У цей момент поряд вибухнув снаряд – подружжя загинуло від осколкових поранень.
8-річний Богдан / Фото Національної поліції України
Правоохоронці евакуювали з Бахмута дитину / Фото Національної поліції України
Тіла пролежали на вулиці декілька днів. Через постійні атаки ворога їх неможливо було забрати. Родина очікувала на поповнення, жінка була на 7 місяці вагітності. Коли Богдан дізнався, що тато, мама загинули, він втік від сусідки, схопив велосипед і поїхав на те місце.
Правоохоронці допомогли дитині зібрати речі, вивезли з небезпечного району та нагодували. Богдана забере до себе його рідна тітка.
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Окупанти обстріляли цивільне авто на Херсонщині
- Російські окупанти продовжують вдаватися до цинічних вчинків. 25 жовтня загарбники обстріляли цивільне авто на одному з блокпостів. На жаль, є загиблі та поранені. Машина на якій їхали люди – "Жигулі" темно-синього кольору з тонованими вікнами. Загарбники придумали ж, що там хтось ховається.
- Нагадаємо, що загарбники ледь не щодня намагаються атакувати Бахмут, проте не можуть взяти місто через сильний спротив українських воїнів. Нещодавно наш захисник записав відеозвернення з міста. Він наголосив, що "Бахмут стоїть і буде стояти".
- Також у Генштабі ЗСУ постійно інформують, що окупанти намагаються атакувати Бахмут, однак наші воїни відбивають атаки росіян.
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