Олешківський міський голова Євген Рищук повідомив, що окупанти обстріляли авто з цивільними, коли люди проїжджали російський блокпост, поблизу Нечаєва. За його словами, автомобіль на якому їхали – "Жигулі" темно-синього кольору з тонованими вікнами. Загарбники придумали ж, що там хтось ховається.

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Цинічний вчинок окупантів на Херсонщині

Відомо, що унаслідок підлого вчинку російських окупантів двоє людей загинуло. Дитина, яка також була в машині перебуває в лікарні.

За словами Рищука, трагедія сталася вночі 25 жовтня. Йому зателефонувала місцева жителька та розповіла, що її родичі потрапили під обстріл. Подробиці поки не відомі.

На одному з російських блокпостів, в районі Нечаєва, військові почали зупиняти авто, а вони не зупинились. Наразі відомо про загиблого водія, молодого хлопця. Він помер на місці. Пасажирка померла у лікарні. 5-річна дитина жива, їй ампутували частину руки,

– сказав міський голова.

Євген Рищук також додав, що намагається зв'язатись з лікарнею та дізнатись всі подробиці.

Окупаційна влада масово вивозить українських дітей до Росії

Російські окупанти вивезли з Херсонщини дітей до тимчасово окупованого Криму. Мовляв, забрали їх в табір. Батьки вирішили забрати своїх дітей, однак з'ясувалося, що їх там вже не має.

Де ж саме перебувають діти наразі невідомо. Однак окупанти переконують, що з ними все добре і їх вирішили залишити в таборі, поки не відкриють в'їзд.

Подібне сталося і в Енергодарі. Звідти до Краснодарського краю вивезли дітей на "відпочинок". Батьки починають бити на сполох, оскільки окупанти заявили, що не планують повертати дітей найближчим часом. Загарбники попросили батьків передати теплі речі, а також заявили, що діти ходитимуть до школи в Росії.

Також російські окупанти вивозять до Криму дітей з будинку-інтернату. Спершу вони поселять їх психіатричної лікарні №5 що у селищі Строганівка, а вже потім відправлять до Росії.

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