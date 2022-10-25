Олешковский городской голова Евгений Рыщук сообщил, что оккупанты обстреляли авто с гражданскими, когда люди проезжали российский блокпост, близ Нечаева. По его словам, автомобиль на котором ехали – "Жигули" темно-синего цвета с тонированными окнами. Захватчики же придумали, что там кто-то прячется.

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Циничный поступок оккупантов в Херсонской области

Известно, что в результате подлого поступка российских оккупантов два человека погибли. Ребенок, который также был в машине, находится в больнице.

По словам Рыщука, трагедия произошла ночью 25 октября. Ему позвонила по телефону местная жительница и рассказала, что ее родственники попали под обстрел. Подробности пока не известны.

На одном из российских блокпостов, в районе Нечаева, военные начали останавливать авто, а они не остановились. Пока известно о погибшем водителе, молодом парне. Он скончался на месте. Пассажирка скончалась в больнице. 5-летний ребенок жив, ему ампутировали часть руки,

– сказал городской голова.

Евгений Рыщук также добавил, что пытается связаться с больницей и узнать подробности.

Оккупационные власти массово вывозят украинских детей в Россию

Российские оккупанты вывезли из Херсона детей во временно оккупированный Крым. Мол, забрали их в лагерь. Родители решили забрать своих детей, однако выяснилось, что их там уже нет.

Где же находятся дети, пока неизвестно. Однако оккупанты убеждают, что с ними все хорошо и их решили оставить в лагере, пока не откроют въезд.

Подобное произошло и в Энергодаре. Оттуда в Краснодарский край вывезли детей на "отдых". Родители начинают бить тревогу , поскольку оккупанты заявили, что не планируют возвращать детей в ближайшее время. Захватчики попросили родителей передать теплые вещи, а также заявили, что дети будут ходить в школу в Россию.

Также российские оккупанты вывозят в Крым детей из дома-интерната. Сначала они поселят их психиатрическую больницу №5 в поселке Строгановка, а потом уже отправят в Россию.