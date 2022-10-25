Они готовят себе почву, чтобы иметь возможность быстро и максимально комфортно сбежать в случае проигрыша. В то же время россияне строят фортификационные сооружения и собирают группы терробороны, чтобы обороняться.

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Оккупанты готовятся к обороне Херсона

Россияне проводят постепенную эвакуацию оккупационных гражданских учреждений и представителей руководства. В Генштабе Украины рассказали, что силовики в Херсоне освободили заключенных и планируют приобщить их к обороне города.

По данным Института изучения войны, оккупантские войска продолжают минировать мосты и переправы в разных местах Николаева и Херсонщины. Кроме того, враги создают там пути отступления.

Несмотря на это, российские войска еще не начинали полноценный выход из области. В ISW предполагают, что ВСУ отвоюют верхнюю часть Херсона до конца 2022 года.

Российские мильблогеры уже не кричат так уверенно о победе. Нарративы в российском информационном пространстве изменились с "нас не победите" на то, что "временная капитуляция" – это не так страшно, ведь впоследствии можно вернуться.

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Прогноз от Буданова, удастся ли освободить Херсон до конца года

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ВСУ могут освободить Херсон до конца года. Однако россияне активно готовятся к обороне города, потому это не будет так просто.

Буданов утверждает, что у россиян есть значительный риск попасть в окружение. В частности, если ВСУ удастся взять контроль над каховской дамбой, перед оккупантами предстанет выбор: бежать или оказаться в ловушке.

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