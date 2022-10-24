Россияне "эвакуируют" из Херсона "Промсвязьбанк" и другие финансовые структуры, которые туда завезли. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Читайте также Реальность другая, – Буданов оценил вероятность угрозы из Беларуси и наступления на Киев

Оккупанты создают иллюзию в Херсоне

Однако, по мнению Буданова, эта эвакуация – это в основном информационная операция и манипуляция. Россияне вывозят наличные деньги, серверы, так называемую "власть", переводят всех тяжело раненых и тому подобное.

То есть создают иллюзию того, что все исчезло,

– отметил глава ГУР.

В Херсон вводят новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне. По словам разведчика, россияне хорошо понимают, если ВСУ возьмут хотя бы контроль над Каховской дамбой, которая сейчас является единственной полноценно функционирующей транспортной артерией, им придется выбирать:

Или очень быстро покидать город и выходить. Или они рискуют оказаться в окружении.

Однако, продолжил Буданов, захватчики сейчас не готовятся к выходу, они готовятся к обороне. На вопрос, освободят ли ВСУ Херсон до конца года, Буданов ответил "думаю, что да".

Дамбу Каховской ГЭС заминировали

Буданов подтвердил, что дамба Каховской ГЭС – частично заминирована. Однако следует учитывать, что можно частично взорвать дамбу, а можно полностью. По словам чиновника, минирование оккупанты произвели именно для частичного разрушения.

Для того чтобы разрушить конструкцию такого уровня, нужны десятки тонн правильно расположенной взрывчатки,

– объяснил Буданов.

Он отметил, что в случае полного разрушения плотины левобережье Херсонской области будет полностью затоплено. Россияне потеряют даже теоретически возможность подачи воды в Северокрымский канал.

Подробнее – новые детали от ОК "Юг" о бегстве оккупантов из Херсона: видео