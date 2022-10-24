Наші захисники продовжують втримувати Бахмут, про що повідомив один з військовослужбовців, пише 24 канал. Український захисник 24 жовтня записав відеозвернення до українців із самого Бахмута.
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Наші дали "дрозда" окупантам на окремих напрямках у Бахмуті
24 жовтня. Бахмут – наш. Бахмут стоїть і буде стояти. Ор*ів тут немає, вони самоутилізуються, як і раніше,
– сказав воїн.
ЗСУ контролюють Бахмут: відео Оперативний ЗСУ
Також український військовослужбовець повідомив, що в Бахмуті обстановка глобально не помінялася. Він зазначив, що "наші трошки дали "дрозда" на окремих напрямках у Бахмуті.
Водночас боєць ЗСУ закликав дочекати оприлюднення офіційної інформації.
Слід підкреслити, що в Бахмуті не функціонує критична інфраструктура, що унеможливлює відновлення електропостачання і водопостачання. Тому місцевих мешканців закликають евакуюватися.
Росія намагається захопити Бахмут
- Російський диктатор Владімір Путін сподівається повністю захопити територію Донецької області. Як сказав радник глави ОП Олексій Арестович, кремлівський диктатор віддав наказ до кінця жовтня взяти Бахмут і Донецьку область.
- Чи не щодня у Генштабі ЗСУ інформують, що окупанти намагаються атакувати Бахмут, однак наші воїни відбивають атаки росіян. На Бахмутському напрямку ворог веде вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.
- При цьому у Росії вже неодноразово заявляли про успіхи біля Бахмута, що є цинічною брехнею. ЗСУ станом на 23 жовтня могли відкинути російських загарбників на 2 кілометри від околиць Бахмута.
- Інститут вивчення війни проаналізував інформацію, яку поширювали російські пропагандисти. В ISW вважають, що росіяни брешуть про успіхи довкола Бахмута, щоб приховати свої поразки на Півдні та на північному Сході країни.
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