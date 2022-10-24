Наші захисники продовжують втримувати Бахмут, про що повідомив один з військовослужбовців, пише 24 канал. Український захисник 24 жовтня записав відеозвернення до українців із самого Бахмута.

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Наші дали "дрозда" окупантам на окремих напрямках у Бахмуті

24 жовтня. Бахмут – наш. Бахмут стоїть і буде стояти. Ор*ів тут немає, вони самоутилізуються, як і раніше,

– сказав воїн.

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Також український військовослужбовець повідомив, що в Бахмуті обстановка глобально не помінялася. Він зазначив, що "наші трошки дали "дрозда" на окремих напрямках у Бахмуті.

Водночас боєць ЗСУ закликав дочекати оприлюднення офіційної інформації.

Слід підкреслити, що в Бахмуті не функціонує критична інфраструктура, що унеможливлює відновлення електропостачання і водопостачання. Тому місцевих мешканців закликають евакуюватися.

Росія намагається захопити Бахмут

Російський диктатор Владімір Путін сподівається повністю захопити територію Донецької області. Як сказав радник глави ОП Олексій Арестович, кремлівський диктатор віддав наказ до кінця жовтня взяти Бахмут і Донецьку область.

Чи не щодня у Генштабі ЗСУ інформують, що окупанти намагаються атакувати Бахмут, однак наші воїни відбивають атаки росіян. На Бахмутському напрямку ворог веде вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

При цьому у Росії вже неодноразово заявляли про успіхи біля Бахмута, що є цинічною брехнею. ЗСУ станом на 23 жовтня могли відкинути російських загарбників на 2 кілометри від околиць Бахмута.

Інститут вивчення війни проаналізував інформацію, яку поширювали російські пропагандисти. В ISW вважають, що росіяни брешуть про успіхи довкола Бахмута, щоб приховати свої поразки на Півдні та на північному Сході країни.

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