Загострення ситуації на Бахмутському напрямку свідчить про те, що ворог поки не збирається здаватися. А також все ще має певні ресурси, щоб продовжувати війну. Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Петро Черник.
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Стратегічна ініціатива залишається за ЗСУ
Він також додав, що на тлі останніх неймовірних перемог наших захисників на фронті українці мають завищенні очікування. І наголосив, що нам всім разом треба нарешті навчитися реалістично оцінювати ситуацію, а не видавати бажане за дійсне, бо це може нам дорого коштувати.
Попри все, як би не було важко на Бахмутському напрямку, я не думаю, що це плацдарм, який обсиплеться. Чи можуть бути тактичні успіхи у ворога? Можуть. Війна – дуже складне й динамічне явище,
– зазначив військовий експерт.
Чи є ризик, що росіяни зможуть перехопити ініціативу
На думку військового експерта, наразі немає якихось підстав вважати, що росіяни зможуть перехопити стратегічну ініціативу. Він зазначив, що зараз українські бійці воюють з так званим другим заміщеним угрупованням російських військ. Перше ж угруповання, яке країна-агресорка відправила до України на початку вторгнення, ЗСУ майже знищили.
Наразі ж в Росії триває мобілізація й вона є так званим третім корпусом. Навіть, якщо росіянам вдасться зібрати 300 тисяч військових – їх очікує доля попередніх двох угруповань.
Утім, не варто й недооцінювати загрозу від мобілізованих, оскільки бодай якусь, але зброю вони таки матимуть. "На мій погляд, по-справжньому може відбутися перелом, коли за один день у полон прийдуть більш ніж тисяча росіян", – зауважив військовий експерт.
Черник прокоментував ситуацію на Бахмутському напрямку: дивіться відео
Ситуація на фронті: останні новини
- Росіяни перекинули основні зусилля на Схід України й брешуть про здобутки там, щоб перекрити поразки на інших напрямках, зокрема на Півдні. Водночас українські війська продовжують звільняти населені пункти Донеччини, ламаючи плани ворога.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Росія стягнула багато військової техніки до регіону. Однак українські артилеристи показують чудовий результат та чітко влучають у склади й командні пункти окупантів.
- Країна-агресорка вирішила посилити своє угруповання військ на Півдні України. Для цього в регіон відправили тих, хто потрапив під часткову мобілізацію у Росії. Відомо, що на Херсонщину прибули вже 2 тисячі "мобіків".
- Російська влада, ймовірно, створює інформаційне підґрунтя, щоб виправдати запланований відступ росіян і значні територіальні втрати в Херсонській області. В інституті вивчення війни вважають, що ворог може вдатися до серйозних провокацій, таких як підрив Каховської ГЕС.