Деталі про ситуацію на Луганщині Гайдай розповів в ефірі телемарафону. Голова Луганської ОВА заявив, що окупанти, аби унеможливити швидкий контрнаступ ЗСУ, підірвали декілька мостів.

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Водночас українські воїни продовжують показувати загарбникам, що на тимчасово окупованих територіях у них немає жодних шансів. Зокрема, дуже успішно діють українські артилеристи.

Українські артилеристи в Луганській області чітко влучають у склади і командні пункти окупантів,

– розповів Гайдай.

Тим часом окупанти, які програють на всіх напрямках, цинічно розстрілюють деокуповані населені пункти. Гайдай наголосив, що місцевим жителям – небезпечно повертатися у свої домівки.

Окрім того, окупанти продовжують звозити на Луганщину свіжих "мобіків". Окрім того, туди перекидають багато ворожої техніки.

Гайдай про деокупацію Луганщини

Раніше Гайдай також зауважив, що звільнення Луганщини від російських загарбників відбуватиметься вже без ефекту несподіванки. Голова ОВА анонсував: найближчим часом українці зможуть побачити результат роботи ЗСУ. Яких би заходів не вживали окупанти, їм це не допоможе.

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