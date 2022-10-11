Лікарні окупованої території регіону переповнені, тож російських загарбників кладуть у лікарні до малечі.

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Поранених окупантів кладуть у дитячі лікарні

На Луганщині дуже багато поранених окупантів. Зокрема в одній із дитячих лікарень окупанти поряд із хворими дітьми, розмістили своїх поранених. Серед них – злочинці та вагнерівці.

Серед них і колишні в’язні, представники приватної військової кампанії "Вагнер". Через брак вільних місць деяких дітей не долікували та виписали. Переповнена російськими в'язнями лікарня і в Антрациті,

– розповів Гайдай.

В рядах колаборантів – неспокійно

Більша частина сепаратистів Троїцького району, яка пішла працювати на ворога, оформила безкоштовні відпустки й намагається виїхати вглиб Луганщини, а за можливості – у Росію. Таким чином колаборанти намагаються втекти якомога далі від фронту.

При цьому не всі частково мобілізовані бажають воювати, тому намагаються зникнути. Проводячи пошуки українських патріотів та диверсантів, як от у Старобільську, росіяни одночасно виявляють своїх дезертирів.

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