Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Таким чином, окупанти влаштовують свавілля на Луганщині.
Важливо Окупанти кажуть місцевим, що вони ненадовго, – Гайдай розповів, яка ситуація на Луганщині
Що росіяни роблять на Луганщині
Так, у місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять пошуки українських патріотів, а також затримують членів родин та друзів військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів.
Крім того, за наявною інформацією, у Луганській області, під виглядом пошуку українських диверсантів, загарбники розшукують своїх дезертирів.
Яка ситуація на Луганщині: останні новини
- Сергій Гайдай повідомляв, що першою українська армія звільнила звільнили Греківку. Також деокуповані Новолюбівка, Невське, Новоєгорівка, Надія та Андріївка.
- Також ЗСУ деокупували село Макіївку, що на Луганщині. Таким чином, українські військові активно звільняють Сватівщину.
- До речі, через успіхи ЗСУ окупанти на Луганщині заметушилися. У Сватовому вони закликали населення до евакуації, однак зробити це люди мають самостійно.
- А російські ФСБшники почали приховано вивозити свої родини з Донецька та Луганська. Так, евакуацію зафіксували на початку жовтня.
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