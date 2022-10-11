Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Таким чином, окупанти влаштовують свавілля на Луганщині.

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Що росіяни роблять на Луганщині

Так, у місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять пошуки українських патріотів, а також затримують членів родин та друзів військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів.

Крім того, за наявною інформацією, у Луганській області, під виглядом пошуку українських диверсантів, загарбники розшукують своїх дезертирів.

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