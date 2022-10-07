Про ситуацію на окупованій Луганщині розповів голова ОВА Сергій Гайдай. Російські ставленики там панікують.

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Росіяни готуються втікати зі своєї фейкової республіки

Напевно, розуміючи незручний для тривалої оборони ландшафт місцевості, росіяни вирішили вивезти зі Сватового основні медичні та соціальні заклади – перш за все, обладнання,

– повідомив Гайдай.

Основні інфраструктурні об'єкти, будівлі й території у місті росіяни вже замінували.

Де розташоване Сватове / Карта Deep State Map

У Кадіївці окупаційна влада отримала наказ знищити архіви та копії документів. Особливо мовиться про ті, які містять історію окупації.

Де розташована Кадіївка / Карта Deep State Map

ЗСУ просуваються на Луганщині

5 жовтня Гайдай заявив, що тепер можна офіційно говорити про початок деокупації Луганської області. ЗСУ просуваються, а росіяни масово все заміновують. Тому наразі місцевим мешканцям не можна повертатися додому.

Згодом голова ОВА повідомив, що наші військові звільнили вже 6 населених пунктів в регіоні. Він вирішив не уточнювати, які саме, до офіційного повідомлення Генштабу. Наразі відомо, що український прапор замайорів у Греківці та Макіївці.

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