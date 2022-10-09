Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай до обіду 9 жовтня повідомляв, що не може поки підтвердити інформацію про звільнення Стельмахівки. Однак уже о 15:00 він офіційно заявив, що це сталося.

Читайте також "Шедевр таємної диверсії": як світ реагує на підрив Кримського мосту та контрнаступ ЗСУ

Де розташована Стельмахівка, яку звільнили ЗСУ

Село не є великим населеним пунктом, однак його деокупація досить важлива. Стельмахівка є під керівництвом Коломийчиської сільської громади, що у Сватівському районі на Луганщині.

Від міста Сватового до цього села всього близько 20 кілометрів.



Відстань від Стельмахівки до Сватового / Фото Google maps

Ще 6 сіл на Луганщині, що деокупували ЗСУ

За словами Гайдая, першою українська армія звільнила звільнили Греківку. Окрім того, вдалось вигнати ворога зі сіл:

Новолюбівка;

Невське;

Новоєгорівка;

Надія;

Андріївка;



Греківка та інші звільнені села на карті / Фото Deep State

Зверніть увагу! Усі села розташовані у Сватівському районі Луганської області.

Гайдай також прокоментував, чому одразу не міг повідомити про деокупацію населених пунктів.

Незважаючи на резонанс в інтернет-спільноті, ми не одразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту (Стельмахівки – 24 канал). На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як й в інших селах, в які увійшли наші військові,

– зазначив очільник ОВА.

Він також наголосив, що наразі всі сім населених пунктів повністю контролює українська влада.

Важливість Сватового та звільнення Луганська

Місто Сватове є досить великим населеним пунктом – у ньому до повномасштабного наступу проживало близько 16 тисяч людей.

Військовий експерт Олег Жданов раніше заявляв, що звільнення Сватового відкриє шлях для Збройних Сил до оточення Сєвєродонецька та Лисичанська, що від літа під контролем у загарбників. Інститут з вивчення війни повідомляв про те, що Росія перекинула у місто 1000 вагнерівців і з усіх сил намагається втримати оборонні позиції.

Читайте також Звільнено 1170 квадратних кілометрів на Херсонщині, – Гуменюк

Також Жданов зазначив, що з міста колаборанти уже активно евакуйовують свої родини. Вочевидь, вони бояться, що українська армія скоро звільнить цей регіон.

Варте уваги – росіяни тікають з Нової Каховки: дивіться відео