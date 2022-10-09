ЗСУ просуваються на Херсонщині

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Станом на сьогодні з початку активних дій вивільнено понад 1170 кілометрів на Херсонському напрямку. Триває робота і по закріпленню територій, і по зачистці, і щодо стабілізаційних заходів, оскільки населені пункти в які ми заходимо, мають чимало сюрпризів, які по собі залишили окупанти,

– зазначила Наталія Гуменюк.

Чому не варто поспішати повертатись у звільнені селища

За словами Наталії Гуменюк, попри деокупацію повертатись у селища поки рано. Бо, ворог при втечі заміновує будівлі, дороги та поля, на яких потім будуть проводитись сільськогосподарські роботи.

Вона пригадала підрив на міні під час сільськогосподарських робіт у селищі Великі Костромки.

Треба бути обачними і не поспішати повертатись на звільнені території. Дати можливість фахівцям провести стабілізаційні заходи, щоб повернення було безпечним,

– наголосила речниця.

Наступ ЗСУ на Півдні: головне

Лише з початку жовтня українські військові звільнили 29 населених пунктів на Херсонщині.

Нещодавно українські військові увійшли в Михайлівку, що на Херсонщині, а також у село Шевченківка – там уже майорить український прапор.

На Правобережжі в окупантів поступово руйнується фронт. Якщо все піде так й надалі, то вони отримають масштабну поразку.

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