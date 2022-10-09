Гайдай прокоментував звільнення Стельмахівки
Очільник Луганської області Сергій Гайдай в ефірі телемарафону прокоментував інформацію про звільнення Стельмахівки. Він обережно, але радісно сказав, що не може поки що підтвердити звільнення селища – чекає відповідної команди від ЗСУ.
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Можу сказати, що я бачив світлину українських військових на фоні назви населеного пункту,
– усміхнено зауважив Гайдай.
Таким чином Гайдай завуальовано підтвердив, що українські захисники звільнили селище. Однак, наразі там тривають зачистки, обстріли.
Водночас українська сторона уже готова заходити у селище, щоб допомогти місцевим жителям, які були під окупацією.
Що відомо про деокупацію Стельмахівки
У соцмережах з'явилося фото, що підтверджує цей факт. Зокрема, українські захисники показалися у селі Стельмахівка, яке розташоване за 20 кілометрів від Сватового.
Бійці ЗСУ позували біля входу до сільради. На стіні висіла табличка з написом Стельмахівська сільська рада. На фото двоє військовослужбовців ЗСУ в екіпіруванні, автоматами та впевненими усмішками на обличчі.
ЗСУ звільняють Стельмахівку / Фото соцмережі
Таким чином, ЗСУ активно наближаються до окупованого російськими військами селища Сватове на Луганщині.
Контрнаступ ЗСУ та просування на Луганщині
- Через успіхи ЗСУ на фронті бойовики на Луганщині заметушилися. У Сватовому вони закликали населення до евакуації, однак зробити це люди мають самостійно.
- 5 жовтня Гайдай заявив, що тепер можна офіційно говорити про початок деокупації Луганської області. ЗСУ просуваються, а росіяни масово все заміновують. Тож, місцевим мешканцям поки не можна повертатися додому.
- Сили оборони просунулися вглиб тимчасово окупованої Луганщини та звільнили від окупантів уже 6 населених пунктів області.
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