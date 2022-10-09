Гайдай прокомментировал освобождение Стельмаховки

Глава Луганской области Сергей Гайдай в эфире телемарафона прокомментировал информацию об освобождении Стельмаховки. Он осторожно, но радостно сказал, что не может пока подтвердить освобождение поселка – ждет соответствующей команды от ВСУ.

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Могу сказать, что я видел фотографию украинских военных на фоне названия населенного пункта,

– улыбчиво заметил Гайдай.

Таким образом, Гайдай завуалированно подтвердил, что украинские защитники освободили поселок. Однако сейчас там продолжаются зачистки, обстрелы.

В то же время, украинская сторона уже готова заходить в поселок, чтобы помочь местным жителям, которые были под оккупацией.

Что известно о деоккупации Стельмаховки

В соцсетях появилось фото, подтверждающее этот факт. В частности, украинские защитники показались в селе Стельмаховка, расположенном в 20 километрах от Сватового.

Бойцы ВСУ позировали у входа в сельсовет. На стене висела табличка с надписью Стельмаховский сельский совет.

На фото двое военнослужащих ВСУ в экипировке, автоматами и уверенными улыбками на лице.



ВСУ увольняют Стельмаховку / Фото соцсети

Таким образом, ВСУ активно приближаются к оккупированному российскими войсками поселку Сватово в Луганской области.

Контрнаступление ВСУ и продвижение в Луганской области

Из-за успехов ВСУ на фронте боевики в Луганской области засуетились. В Сватовом они призвали население к эвакуации, однако сделать это люди должны самостоятельно.

5 октября Гайдай заявил, что теперь можно официально говорить о начале деоккупации Луганской области. ВСУ продвигаются, а россияне массово все заминируют. Так что местным жителям пока нельзя возвращаться домой.

Силы обороны продвинулись вглубь временно оккупированной Луганской области и освободили от оккупантов уже 6 населенных пунктов области.

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