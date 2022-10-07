Речь идет о Херсонщине и Харьковщине. Вскоре украинская армия может открыть и третье направление. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.

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Харьковское направление я бы уже переименовывал в Луганское, потому что мы фактически по всему периметру, по всей линии фронта заходим в Луганскую область и начинаем уже продвигаться вглубь нее,

– заметил он.

Россияне должны сделать выбор

Жданов подчеркнул, что сегодня Украина поставила на растяжку вооруженные силы Российской Федерации. У них нет оперативного резерва, который можно было бы быстро ввести в бой, и поэтому российское командование сегодня определяет, откуда брать силы и какое направление спасать.

"У них сейчас "принцип журавля" – или хвост, или голова, что вытягивать. Они не знают. Если они начнут снимать с третьего, а третье направление – это Запорожское. Это единственное место в районе Мелитополя, где есть резерв российских войск – 10 – 15 батальоно-тактических групп», – подчеркнул военный эксперт.

Так, если россияне таки снимут их, мы сможем открыть наступление на третьем оперативном направлении. Сегодня мы понемногу продвигаемся вперед, отмечает Жданов, а также готовы открыть очередное направление контрнаступления в зависимости от решения, которое примет российский генеральный штаб.

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