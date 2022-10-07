Мовиться про Херсонщину та Харківщину. Невдовзі українська армія може відкрити й третій напрям. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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Харківський напрямок я б вже перейменовував на Луганський, тому що ми фактично по всьому периметру, по всій лінії фронту заходимо в Луганську область і починаємо уже просуватися вглиб неї,

– зауважив він.

Росіяни мають зробити вибір

Жданов наголосив, що сьогодні Україна поставила на розтяжку збройні сили російської федерації. У них немає оперативного резерву який можна було б швидко ввести в бій, і тому російське командування сьогодні визначає, звідки брати сили і який напрямок рятувати.

"У них наразі "принцип журавля" – або хвіст, або голова, що витягувати. Вони не знають. Якщо вони почнуть знімати з третього, а третій напрямок – це Запорізький. Це єдине місце, в районі Мелітополя, де є резерв російських військ – 10 – 15 батальйоно-тактичних груп", – підкреслив військовий експерт.

Так, якщо росіяни все-таки знімуть їх, ми зможемо відкрити наступ на третьому оперативному напрямку. Сьогодні ми потрохи просуваємося вперед, відзначає Жданов, а також – готові відкрити черговий напрямок контрнаступу, залежно від рішення, яке ухвалить російський генеральний штаб.

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