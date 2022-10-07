Мовиться про Херсонщину та Харківщину. Невдовзі українська армія може відкрити й третій напрям. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.
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Харківський напрямок я б вже перейменовував на Луганський, тому що ми фактично по всьому периметру, по всій лінії фронту заходимо в Луганську область і починаємо уже просуватися вглиб неї,
– зауважив він.
Росіяни мають зробити вибір
Жданов наголосив, що сьогодні Україна поставила на розтяжку збройні сили російської федерації. У них немає оперативного резерву який можна було б швидко ввести в бій, і тому російське командування сьогодні визначає, звідки брати сили і який напрямок рятувати.
"У них наразі "принцип журавля" – або хвіст, або голова, що витягувати. Вони не знають. Якщо вони почнуть знімати з третього, а третій напрямок – це Запорізький. Це єдине місце, в районі Мелітополя, де є резерв російських військ – 10 – 15 батальйоно-тактичних груп", – підкреслив військовий експерт.
Так, якщо росіяни все-таки знімуть їх, ми зможемо відкрити наступ на третьому оперативному напрямку. Сьогодні ми потрохи просуваємося вперед, відзначає Жданов, а також – готові відкрити черговий напрямок контрнаступу, залежно від рішення, яке ухвалить російський генеральний штаб.
В армії Путіна проблеми, розгром на фронті, що буде з Херсоном?
Що відбувається на Луганщині: основне
- Напередодні Лиман Донецької області, який є дуже важливим плацдармом як для ЗСУ, так і для російських окупантів, повернувся під контроль України. Це відкриває українським військовим шлях до початку до повномасштабної операції з деокупації Луганської області.
- Попри усі спроби російських окупантів втриматися на українській землі, наші воїни успішно женуть їх геть. Станом на 6 жовтня ЗСУ звільнили ще 6 населених пунктів на Луганщині.
- В Інституті вивчення війни вважають, що Луганщина мало цікавить Путіна. Натомість диктатор зосередився на Півдні України.
- Українські військові активно звільняють Сватівщину. Сьогодні, 7 жовтня, вони деокупували село Макіївка, що на Луганщині.
- На думку військового експерта Романа Світана, до звільнення Луганська можуть залишатися лічені тижні. Так, якщо буде достатньо резервів, і після каскадного обвалу фронту в районі між Сватово та Рубіжним українські бійці вийдуть на оперативний простір, вони можуть за тиждень дійти до Луганська з лівого боку Сіверського Донця. А далі атакувати Луганськ на місці.