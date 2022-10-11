Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Таким образом, оккупанты устраивают произвол на Луганщине.
Важно Оккупанты говорят местным, что они ненадолго, – Гайдай рассказал, какая ситуация в Луганской области
Что россияне делают в Луганской области
Так, в городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят поиски украинских патриотов, а также задерживают членов семей и друзей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Кроме того, по имеющейся информации, в Луганской области под видом поиска украинских диверсантов захватчики разыскивают своих дезертиров.
Какая ситуация в Луганской области: последние новости
- Сергей Гайдай сообщал, что первой украинская армия освободила Грековку. Также деоккупированы Новолюбовка, Невское, Новоегоровка, Надежда и Андреевка.
- Также ВСУ деоккупировали село Макеевку на Луганщине. Таким образом, украинские военные активно освобождают Сватовщину.
- Кстати, из-за успехов ВСУ оккупанты в Луганской области засуетились. В Сватово они призвали население к эвакуации, однако сделать это люди должны самостоятельно.
- А российские ФСБшники начали скрыто вывозить свои семьи из Донецка и Луганска. Так, эвакуацию зафиксировали в начале октября.
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