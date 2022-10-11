Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Таким образом, оккупанты устраивают произвол на Луганщине.

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Так, в городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят поиски украинских патриотов, а также задерживают членов семей и друзей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, по имеющейся информации, в Луганской области под видом поиска украинских диверсантов захватчики разыскивают своих дезертиров.

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