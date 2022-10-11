Больницы оккупированной территории региона переполнены, поэтому российских захватчиков кладут в больницы к малышам.

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Раненых оккупантов кладут в детские больницы

В Луганской области очень много раненых оккупантов. В частности, в одной из детских больниц оккупанты рядом с больными детьми, разместили своих раненых. Среди них – преступники и вагнеровцы.

В их числе и бывшие заключенные, представители частной военной кампании "Вагнер". За неимением свободных мест некоторых детей не долечили и выписали. Переполненная русскими заключенными больница и в Антраците,

– рассказал Гайдай.

В рядах коллаборантов – неспокойно

Большая часть сепаратистов Троицкого района, которая пошла работать на врага, оформила бесплатные отпуска и пытается уехать в глубь Луганщины, а по возможности – в Россию. Таким образом, коллаборанты пытаются убежать как можно дальше от фронта.

При этом не все частично мобилизованные желают воевать, потому пытаются исчезнуть. Проводя поиски украинских патриотов и диверсантов, как в Старобельске, россияне одновременно обнаруживают своих дезертиров.

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