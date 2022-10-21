Обострение ситуации на Бахмутском направлении свидетельствует о том, что враг пока не собирается сдаваться. А также все еще есть определенные ресурсы, чтобы продолжать войну. Такое мнение 24 канала озвучил военный эксперт Петр Черник.

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Стратегическая инициатива остается за ВСУ

Он также добавил, что на фоне последних невероятных побед наших защитников на фронте у украинцев есть завышенные ожидания. И подчеркнул, что нам всем вместе надо наконец-то научиться реалистично оценивать ситуацию, а не выдавать желаемое за действительное, потому что это может нам дорого стоить.

Несмотря на все, если бы не было тяжело на Бахмутском направлении, я не думаю, что это осыпающийся плацдарм. Могут ли быть тактические успехи у врага? Могут. Война – очень сложное и динамичное явление,

– отметил военный эксперт.

Есть ли риск, что россияне смогут перехватить инициативу

По мнению военного эксперта, нет никаких оснований полагать, что россияне смогут перехватить стратегическую инициативу. Он отметил, что сейчас украинские бойцы воюют с так называемой второй замещенной группировкой российских войск. Первую группировку, которую страна-агрессор отправила в Украину в начале вторжения, ВСУ почти уничтожили.

Пока же в России идет мобилизация и она является так называемым третьим корпусом. Даже если россиянам удастся собрать 300 тысяч военных – их ожидает судьба предыдущих двух группировок.

Впрочем, не стоит и недооценивать угрозу от мобилизованных, поскольку хоть какое-то, но оружие у них будет. "На мой взгляд, по-настоящему может произойти перелом, когда за один день в плен придет более тысячи россиян", – заметил военный эксперт.

Черник прокомментировал ситуацию на Бахмутском направлении: смотрите видео

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