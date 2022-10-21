Как отмечают в Генштабе, оккупантов во временно оккупированной Херсонской области решили усилить. Для этого в регион отправили попавших под частичную мобилизацию в России.

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Несколько тысяч "мобиков" уже на месте

В Херсонскую область перебросили 2000 "мобиков" не просто так. Они должны восполнить потери и усилить существующие на линии столкновения подразделения. Напомним, что контрнаступление на Юге не утихает, поэтому оккупанты там ежедневно пополняют статистику как "двухсотых", так и "трехсотых".

Но это еще не все. Так называемые оккупационные власти продолжают пытаться вывезти из региона все, что только можно. Так, уже появилось распоряжение, касающееся "банковских учреждений". Их планируют эвакуировать.

Кроме того, оккупанты уже планируют завозить в регион медицинских работников и учителей из России. Известно также прекращение работы объектов гуманитарной сферы в областном центре.

Оккупанты атакуют Луганскую и Донецкую области

Заметим, что оккупанты пытаются изо всех сил удерживать контроль над временно захваченными территориями. Кроме того, они продолжают попытки продвинуться вперед на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За прошедшие сутки атаки врага фиксировали в районах Белогоровки Луганской, а также Опытного, Бахмута, Победы и Марьинки Донецкой области. Подразделения Сил обороны лишили врага решимости и отразили его силы двигаться дальше.

Отметим, что оккупанты нанесли 3 ракетных и 24 авиационных удара. Кроме того, зафиксировано более 30 обстрелов из РСЗО. А еще оккупанты атаковали Украину крылатыми и зенитными управляемыми ракетами. Не обошлось и без запуска более 20 БПЛА "Шахид-136".

Но и наши военные сделали изрядную порку врагу. Авиация нанесла 5 ударов. Уже подтверждены поражения трех опорных пунктов и районов накопления оружия и техники врага. Кроме того, под атаку попали 2 позиции ЗРК оккупантов. Также подразделения ПВО сбили 15 БПЛА.

Известно также поражение ракетными войсками и артиллерией:

4 пунктов управления,

7 районов скопления живой силы, оружия и техники,

склада боеприпасов,

средства ПВО,

моста и понтонной переправы.

Напомним, что по состоянию на 20 октября наши военные ликвидировали 66 650 российских бойцов. Из них 370 пополнили ряды "двухсотых" в течение 19 октября. Заметим, что это приблизительные цифры, ведь подсчитать потери врага в зонах ведения боевых действий чрезвычайно сложно.

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