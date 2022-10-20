Также наши воины обезвредили немало вражеской техники. В частности вертолет.

К теме В Украине выключают свет, ВСУ уничтожают оккупантов: хронология 239 дня войны

Потери врага в технике

В Генштабе ВСУ предоставили обновленную информацию о потерях российских вооруженных сил в полномасштабной войне против Украины. В целом от 24 февраля оккупанты потеряли:

танков – 2 567,

боевых бронированных машин – 5 255,

артиллерийских систем – 1 646,

РСЗВ – 372,

средства ПВО – 189,

самолетов – 269,

вертолетов – 243,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 311,

крылатые ракеты – 329,

корабли и катера – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 005,

специальная техника – 147.

Потери оккупантов за прошедшие сутки

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали по меньшей мере 370 российских захватчиков. При этом наши защитники превратили в металлолом: 13 вражеских танков, 20 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем или РСЗО, 1 вертолет, 25 беспилотников, 6 крылатых ракет, 6 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 единицу специальной техники.



Потери врага на 20 октября / Генштаб ВСУ

К слову, сейчас в Генштабе сообщили о последних успехах украинских воинов:

Авиация Сил обороны на протяжении минувших суток нанесла по врагу 10 ударов . Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиции ЗРК врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, станцию ​​РЭС и 6 других важных объектов, включая мост и понтонную переправу противника.

Только на Юге страны огнево-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 440 огневых задач . Оккупанты потеряли десятки военных и важную технику, в том числе танки и гаубицы.