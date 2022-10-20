Также наши воины обезвредили немало вражеской техники. В частности вертолет.
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Потери врага в технике
В Генштабе ВСУ предоставили обновленную информацию о потерях российских вооруженных сил в полномасштабной войне против Украины. В целом от 24 февраля оккупанты потеряли:
- танков – 2 567,
- боевых бронированных машин – 5 255,
- артиллерийских систем – 1 646,
- РСЗВ – 372,
- средства ПВО – 189,
- самолетов – 269,
- вертолетов – 243,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 311,
- крылатые ракеты – 329,
- корабли и катера – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 005,
- специальная техника – 147.
Потери оккупантов за прошедшие сутки
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали по меньшей мере 370 российских захватчиков. При этом наши защитники превратили в металлолом: 13 вражеских танков, 20 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем или РСЗО, 1 вертолет, 25 беспилотников, 6 крылатых ракет, 6 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 единицу специальной техники.
Потери врага на 20 октября / Генштаб ВСУ
К слову, сейчас в Генштабе сообщили о последних успехах украинских воинов:
- Авиация Сил обороны на протяжении минувших суток нанесла по врагу 10 ударов. Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиции ЗРК врага.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, станцию РЭС и 6 других важных объектов, включая мост и понтонную переправу противника.
- Только на Юге страны огнево-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 440 огневых задач. Оккупанты потеряли десятки военных и важную технику, в том числе танки и гаубицы.
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