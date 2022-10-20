Сейчас российские захватчики пытаются вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За сутки наши защитники отбили атаки врага в районах 9 населенных пунктов.

К теме В Украине выключают свет, ВСУ уничтожают оккупантов: хронология 239 дня войны

За один день Россия обстреляла более 25 населенных пунктов

За минувшие сутки российские войска нанесли по Украине 11 ракетных и 28 авиационных ударов, а также 65 раз обстреляли мирные города по реактивным системам залпового огня. Удары противника подверглись районам более 25 населенных пунктов. Это, в частности:

Бурштын Ивано-Франковской области,

Ладыжин Винницкой области,

Зеленодольск Днепропетровской области,

Северск, Славянск и Терны Донецкой области,

Значково Запорожской области,

Давыдов Брод Херсонской области.

Для своих преступлений оккупанты использовали крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враги выпустили на Украину более 10 БпЛА иранского производства "Shahed-136", более половины которых была запущена из Беларуси.

Обратите внимание: Существует высокая вероятность, что российские захватчики массово обстреливают мирное население Херсонской области.

Вероятно, оккупанты готовят провокацию в Новой Каховке

В Генштабе предупредили, что россияне могут готовить обстрелы Херсонской области. В частности, утром 19 россияне разослали сообщение жителям временно оккупированной Новой Каховки с призывом к эвакуации. оккупанты призвали местных выезжать, потому что их якобы планируют обстрелять ВСУ.

Заметим, что на этом фоне появилось сообщение от американских аналитиков из Института изучения войны о том, что российские оккупационные войска вроде бы планируют обстрелять Каховскую ГЭС и обвинить в этом ВСУ.

В Луганскую область привезли мобилизованных россиян: последствия уже ощутимы

По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Луганской области прибыло пополнение свежих "мобиков" и на этом фоне участились случаи ограбления и мародерства. Не исключается, что значительное количество указанного контингента прибыло из мест лишения свободы.

В России планируют привезти иранских инструкторов шахидов

Предварительно руководство Ирана и России договорились о направлении на территорию России советников и инструкторов по использованию ударных БпЛА. Пока известно о подготовке операторов уже имеющихся БпЛА "Shahed-136" и перспективных БпЛА "Arash-2".

Напомним, ранее сообщалось о том, что иранские инструкторы БпЛА прибыли на временно оккупированные территории, чтобы помогать врагу более эффективно запускать беспилотники.

Последние успехи ВСУ на фронте

В результате ударов Сил обороны на протяжении последних дней подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области. Согласно уточненной информации, там были ранены до 150 военнослужащих и уничтожены около 15 единиц вооружения и военной техники.

Авиация Сил обороны на протяжении минувших суток нанесла по врагу 10 ударов. Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиции ЗРК врага.

Подразделения противовоздушной обороны сбили 6 крылатых ракет, 1 вертолет Ка-52 и 16 БпЛА, из них – 14 "Shahed-136" иранского производства.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, станцию РЭС и 6 других важных объектов, включая мост и понтонную переправу противника.

К теме – ВСУ продвигаются в Херсонской области: смотрите видео