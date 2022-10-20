Наразі російські загарбники намагаються вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу наші захисники відбили атаки ворога в районах 9 населених пунктів.

До теми В Україні вимикають світло, ЗСУ нищать окупантів: хронологія 239 дня війни

За один день Росія обстріляла понад 25 населених пунктів

За минулу добу російські війська завдали по Україні 11 ракетних та 28 авіаційних ударів, а також 65 разів обстріляли мирні міста з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів. Це, зокрема:

Бурштин Івано-Франківської області,

Ладижин Вінницької області,

Зеленодольськ Дніпропетровської області,

Сіверськ, Слов'янськ і Терни на Донеччині,

Значкове Запорізької області,

Давидів Брід на Херсонщині.

Для своїх злочинів окупанти використали крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, вороги випустили на Україну понад 10 БпЛА іранського виробництва "Shahed-136", більш ніж половина яких була запущена з Білорусі.

Зверніть увагу: Існує висока ймовірність, що російські загарбники масовано обстріляють мирне населення Херсонської області.

Ймовірно, окупанти готують провокацію у Новій Каховці

У Генштабі попередили, що росіяни можуть готувати обстріли Херсонщини. Зокрема зранку 19 росіяни розіслали повідомлення жителям тимчасово окупованої Нової Каховки із закликом до евакуації. Окупанти закликали місцевих виїжджати, бо їх начебто планують обстріляти ЗСУ.

Зауважимо, що на цьому фоні з'явилось повідомлення від американських аналітиків з Інституту вивчення війни про те, що російські окупаційні війська начебто планують обстріляти Каховську ГЕС й звинуватити в цьому ЗСУ.

На Луганщину привезли мобілізованих росіян: наслідки вже відчутні

За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення свіжих "мобіків" й на цьому фоні почастішали випадки пограбування та мародерства. Не виключається, що значна кількість зазначеного контингенту прибула з місць позбавлення волі.

У Росії планують привезти іранських інструкторів шахідів

Попередньо, керівництво Ірану та Росії домовилися про направлення на територію Росії радників та інструкторів з використання ударних БпЛА. Наразі відомо про підготовку операторів вже наявних БпЛА "Shahed-136" та перспективних БпЛА "Arash-2".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що іранські інструктори БпЛА прибули на тимчасово окуповані території, щоб допомагати ворогу ефективніше запускати безпілотники.

Останні успіхи ЗСУ на фронті

У результаті ударів Сил оборони, впродовж останніх днів підтверджено ураження живої сили та техніки противника в Запорізькій області. Згідно з уточненою інформацією, там було поранено до 150 військовослужбовців та знищено близько 15 одиниць озброєння і військової техніки.

Авіація Сил оборони впродовж минулої доби завдала по ворогу 10 ударів. Підтверджено ураження 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позицій ЗРК ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони збили 6 крилатих ракет, 1 гелікоптер Ка-52 та 16 БпЛА, з них – 14 "Shahed-136" іранського виробництва.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 1 склад боєприпасів, станцію РЕБ та 6 інших важливих об'єктів, включаючи міст та понтонну переправу противника.

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