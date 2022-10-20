Також наші воїни знешкодили чимало ворожої техніки. Зокрема гелікоптер.
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Втрати ворога у техніці
У Генштабі ЗСУ надали оновлену інформацію щодо втрат російських збройних сил у повномасштабній війні проти України. Загалом від 24 лютого окупанти втратили:
- танків – 2 567,
- бойових броньованих машин – 5 255,
- артилерійських систем – 1 646,
- РСЗВ – 372,
- засоби ППО – 189,
- літаків – 269,
- гелікоптерів – 243,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 311,
- крилаті ракети – 329,
- кораблі та катери – 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 005,
- спеціальна техніка – 147.
Втрати окупантів минулої доби
За минулу добу ЗСУ ліквідували щонайменше 370 російських загарбників. При цьому наші захисники відправили на брухт: 13 ворожих танків, 20 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем чи РСЗВ, 1 гелікоптер Ка-52, 25 безпілотників, 6 крилатих ракет, 6 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 1 одиницю спеціальної техніки.
Втрати ворога станом на 20 жовтня / Генштаб ЗСУ
До слова, нині у Генштабі повідомили про останні успіхи українських воїнів:
- Авіація Сил оборони впродовж минулої доби завдала по ворогу 10 ударів. Підтверджено ураження 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позицій ЗРК ворога.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 1 склад боєприпасів, станцію РЕБ та 6 інших важливих об'єктів, включаючи міст та понтонну переправу противника.
- Лише на Півдні країни вогнево-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали більш ніж 440 вогневих завдань. Окупанти втратили десятки військових та важливу техніку, зокрема танки та гаубиці.
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