Сейчас ситуация изменилась и кафиры начали говорить об уходе на Юге Украины. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Читайте также Оккупанты постепенно продвигают на Бахмутском направлении: чем обусловлен такой "успех"

Суровикин, вероятно, определил Восток приоритетным

Так, украинские защитники результативно продвигаются на Южном направлении, хотя оккупанты пока пытаются удерживать позиции. В основном через заградительные отряды Кадырова, которые расстреливают желающих скрыться с фронта.

Пожалуй, сейчас новый командующий этой "операцией" Суровикин определил Восток приоритетным. Возможно, его предшественник считал, что это не очень важная история, а этот уже изменил тактику,

– объяснил Ступак.

"Все зависит от лица, находящегося у руля этой военной машины, или выполняет по крайней мере большинство задач или функций по управлению", — подытожил эксперт.

Ступак объяснил, почему россияне постоянно атакуют Бахмут и Авдеевку: смотрите видео

Ситуация на Донбассе: последние новости