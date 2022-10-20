Сейчас ситуация изменилась и кафиры начали говорить об уходе на Юге Украины. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
Читайте также Оккупанты постепенно продвигают на Бахмутском направлении: чем обусловлен такой "успех"
Суровикин, вероятно, определил Восток приоритетным
Так, украинские защитники результативно продвигаются на Южном направлении, хотя оккупанты пока пытаются удерживать позиции. В основном через заградительные отряды Кадырова, которые расстреливают желающих скрыться с фронта.
Пожалуй, сейчас новый командующий этой "операцией" Суровикин определил Восток приоритетным. Возможно, его предшественник считал, что это не очень важная история, а этот уже изменил тактику,
– объяснил Ступак.
"Все зависит от лица, находящегося у руля этой военной машины, или выполняет по крайней мере большинство задач или функций по управлению", — подытожил эксперт.
Ступак объяснил, почему россияне постоянно атакуют Бахмут и Авдеевку: смотрите видео
Ситуация на Донбассе: последние новости
- Российские оккупанты обороняются на большинстве направлениях. Однако есть участок фронта, где они до сих пор пытаются наступать. Это в основном Донецкое направление. Именно здесь захватчики забрасывают все "пушечным мясом".
- Российский президент Владимир Путин до сих пор надеется полностью захватить территорию Донецкой области. Он уже в пятый раз устанавливает новые сроки, когда нужно выполнить эту задачу. Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что Путин поставил задачу взять Бахмут и Донецкую область до конца октября.
- Поэтому ситуация на Бахмутском и Авдеевском направлениях сейчас самая горячая на фронте. Так, основные удары противника сосредоточены в районе Бахмута, в том числе у населенного пункта Иванград. Кроме того, в результате постоянных обстрелов оккупантов почти полностью разрушена Авдеевка.
- Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что у Бахмута воюют преимущественно вагнеровцы. По его словам, для их владельца Евгения Пригожина – это один из самых больших вызовов по поводу предстоящей политической карьеры.
- Впрочем, в Донецкой области есть и хорошие новости. В ходе контрнаступления в регионе украинские защитники освободили 40 населенных пунктов в Лиманской и Святогорской общинах. На части территорий, откуда удалось выгнать захватчика, приступили к работе пограничники.