Грузовой паром россиян с начала октября совершил ряд таких рейсов, переправляя военных и технику через Днепр. Спутниковые снимки и видео, которые публикуют сами оккупанты, свидетельствуют, что они перебрасывают технику из района поселка Козацкое в Новую Каховку.
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Оккупанты вывозят технику в сторону Новой Каховки
Журналистам "Радио Свобода" удалось зафиксировать перемещение техники врага благодаря соцсети военного Макара Теплинского, хоть и родом из Луганской области, но воюющего на стороне России.
Именно этот оккупант с начала октября публиковал фото и видео перемещения оккупантов и их военной техники. Как свидетельствуют спутниковые фото Planet Labs, оккупанты в начале октября приостановили отправку оборудования к "опасному" правому берегу в районе поселка Козацкое.
С тех пор, как отмечают журналисты, паром выходит туда пустым, но возвращается в Новую Каховку полностью с полной загрузкой.
10 октября военный опубликовал фотографию, сделанную на пароме с военными грузовиками в своем профиле в российской соцсети Вконтакте. Впоследствии он опубликовал и видео
Военный Макар Теплинский на пароме / Фото из профиля оккупанта в Вконтакте
Журналисты идентифицировали локацию на видео и его точные координаты. Сообщается, что видео было снято у правого берега Днепра в районе поселка Козацкое. В это время паром с военной техникой двигался по каналу через остров Казацкий в направлении Новой Каховки.
Схема движения парома / "Схемы"
Журналисты установили локацию, где оккупанты перебрасывают технику / "Схемы"
СМИ отмечают, что ВСУ неоднократно наносили удар по этой переправе. Один из ударов произошел 23 сентября, о чем свидетельствует спутниковое изображение Sentinel-2. На снимке виден дым в районе причала в Новой Каховке.
Дым в районе причала в районе Новой Каховки 23 сентября / Фото "Схемы"
Спутниковые снимки, сделанные в октябре, свидетельствуют, что активизировался вывоз военной техники оккупантов в сторону Новой Каховки.
Оккупанты вывозят технику / Фото "Схемы"
На спутниковых снимках за 8 октября паром снова идет в сторону Казацкого пустым. Один из таких "эвакуационных" рейсов, по всей вероятности, был снят на видео Макара Теплинского, которое он опубликовал через несколько дней.
Пустой паром оккупантов / Фото "Схемы"
Журналисты идентифицировали оккупантов
Оккупант Макар Теплинский опубликовал видео из Новой Каховки, где разместилось его подразделение. Видео "День рождения друга ВДВ", как установили журналисты, снято в ресторане "Нефертити" в Новой Каховке.
Российские военные в Новой Каховке / Фото из профиля оккупанта Теплинского
Журналистам удалось идентифицировать трех оккупантов, которые на видео с Теплинским.
Это житель Краснодарского края Рубик Мкртычев и еще два выходца из оккупированного Крыма Дмитрий Чумак и Игорь Колмаков.
Россия готовится к "жесту доброй воли"
- Новый командующий вторжением России Сергей Суровикин 18 октября заявил, что в отношении Херсона возможны "непростые решения". Сразу после этого заявления гауляйтер Херсона Владимир Сальдо сообщил об эвакуации с правого берега оккупированной Херсонской области.
- В Британии считают, что заявление Суровикина свидетельствует о том, что Москва серьезно рассматривает масштабный отвод своих сил к западу от реки Днепр.
- Кроме того, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил о военном положении на временно оккупированных территориях Украины. В Киеве заявили, что это подготовка к массовой депортации украинцев.
- Оккупанты цинично угрожают взорвать Каховскую ГЭС, готовя информационную почву для отступления из Херсонской области.
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