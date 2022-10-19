Россияне хотят изменить этнический состав оккупированной территории. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Он подчеркнул, что это преступление должно быть осуждено в ООН. Более того, Данилов напомнил, что такое уже происходило в оккупированном Крыму. Тогда захватчики остались безнаказанными.

Военное положение Путина в аннексированных регионах – это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы для изменения этнического состава оккупированной территории.

– подчеркнул секретарь СНБО.

Что этому предшествовало

Российский диктатор Владимир Путин ввел военное положение в так называемых ДНР и ЛНР, а также частично оккупированных Запорожской и Херсонской областях.

Кстати, искусственная депортация уже началась. Накануне гауляйтер Владимир Сальдо заявил о так называемой "эвакуации" украинцев в Херсонской области на левый берег Днепра, а также в регионы России.

Руководитель пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк предупредила, что гражданских могут использовать как "живой щит". В первую очередь оккупанты пытаются спасти свои жизни, чтобы не встретиться с ВСУ.

Что означает "военное положение" в аннексированных областях

Путинское "военное положение" преимущественно предполагает усиленный контроль. Местным жителям, которые и так страдают от оккупации, могут запретить выезд.

Кроме "эвакуации", захватчики могут ввести особый режим въезда и выезда на территорию, а также ограничить свободу передвижения по ней.

Вероятно, людей будут принуждать к выполнению работ для нужд "обороны" или ликвидации последствий обстрелов и боев.

Более того, оккупанты могут начать изымать имущество жителей и организаций, обещая дальнейшую выплату от государства-агрессора.

Также этот незаконный режим предусматривает задержание граждан и транспортных средств максимум на 30 дней.

Кроме того, в приграничных с Украиной областях диктатор ввел средний уровень реагирования. В частности, в оккупированном Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

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