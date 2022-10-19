Особый режим россияне ввели в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Обращение Путина распространили в российских СМИ, передает 24 канал.

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Путин дал губернаторам дополнительные полномочия

Диктатор заявил, что губернаторы областей получат дополнительные полномочия. Преимущественно это означает усиленный контроль в регионах. Людям могут запретить выезжать и въезжать в регионы, также предусмотрена эвакуация и проверка авто.

Средний уровень реагирования в российских областях:

Усиление охраны и обеспечение общественной безопасности.

Временное отселение людей в безопасные районы.

Особый режим въезда-выезда, а также ограничение свободы передвижения в области.

Ограничение движения машин и их проверка.

Контроль за объектами, обеспечивающими функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем. Использование их для нужд обороны.

В других областях – "уровень базовой готовности"

В заключение диктатор добавил, что руководители областей должны быть готовы принимать быстрые и выверенные решения. В других регионах России ввели "уровень базовой готовности".

Оккупанты собираются усилить охрану военных, государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.

"Военное положение" в аннексированных областях

В так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также частично оккупированных Запорожской и Херсонской областях захватчики вообще надумали ввести "военное положение".

Оно предусматривает существенные ограничения для местных жителей. Например, могут ввести запрет на выезд граждан за пределы страны. Кроме того, захватчики могут объявить эвакуацию, введение особого режима въезда и выезда, ограничение свободы передвижения и тому подобное.

Кроме того, оккупанты могут себе позволить изымать имущество у организаций и граждан, а также задерживать граждан и останавливать и проверять машины.

Также это может означать введение комендантского часа и усиленную охрану спецобъектов.

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