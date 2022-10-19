Особливий режим росіяни запровадили в Криму та Севастополі, Краснодарському краї, Білгородській, Брянській, Воронезькій, Курській та Ростовській областях. Звернення Путіна поширили в російських ЗМІ, передає 24 канал.

До теми Путін оголосив воєнний стан на окупованих Донбасі, Запоріжжі та Херсонщині

Путін дав губернаторам додаткові повноваження

Диктатор заявив, що губернатори областей отримають додаткові повноваження. Переважно це означає посилений контроль в регіонах. Людям можуть заборонити виїжджати та в'їжджати в регіони, також передбачена евакуація та перевірка авто.

Середній рівень реагування в російських областях:

Посилення охорони та забезпечення громадської безпеки.

Тимчасове відселення людей у безпечні райони.

Особливий режим в'їзду-виїзду, а також обмеження свободи пересування в області.

Обмеження руху машин та їх перевірка.

Контроль за об'єктами, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, за роботою друкарень, обчислювальних центрів та автоматизованих систем. Використання їх для потреб оборони.

В інших областях – "рівень базової готовності"

Насамкінець диктатор додав, що очільники областей повинні бути готові приймати швидкі та вивірені рішення. В інших регіонах Росії запровадили "рівень базової готовності".

Окупанти збираються посилити охорону військових, державних та спеціальних об'єктів, об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики.

"Воєнний стан" в анексованих областях

У так званих "ДНР" та "ЛНР", а також частково окупованих Запорізькій та Херсонській областях загарбники взагалі надумати ввести "воєнний стан".

Він передбачає суттєві обмеження для місцевих жителів. Наприклад, можуть ввести заборону на виїзд громадян за межі країни. Крім того, загарбники можуть оголосити евакуацію, введення особливого режиму в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування тощо.

Крім того, окупанти можуть дозволити собі вилучати майно в організацій та громадян, а також затримувати громадян та зупиняти й перевіряти автівки.

Також це може означати введення комендантської години та посилену охорону спецоб'єктів.

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