Про підписання відповідного указу президент заявив на засіданні Ради безпеки. Про це повідомляють росЗМІ.

До теми Путін цинічно оголосив про анексію тимчасово окупованих територій України

Путін запроваджує воєнний стан

Сенатор Росії Андрій Клішас заявив, що Рада Федерації розгляне указ президента про запровадження воєнного стану в окремих регіонах "відповідно до своїх конституційних повноважень у найкоротший термін".

Путін заявив, що дії "глав" регіонів мають відповідати ситуації "у тому чи іншому суб'єкті федерації". За словами диктатора, у президентському указі буде передбачено кілька рівнів реагування на ризики, що виникають у сфері безпеки.

Зазначимо, що воєнний стан на окупованих територіях запроваджується з дня опублікування відповідного указу.

Про що мовиться в указі Путіна

"Ввести 20 жовтня 2022 року з нуля годинника на територіях "Донецької Народної Республіки", "Луганської Народної Республіки", Запорізької та Херсонської областей воєнний стан";

"Уряду Російської Федерації у 3-денний термін подати пропозиції про заходи, що застосовуються на територіях, на яких запроваджено воєнний стан";

"При необхідності в Російській Федерації в період дії воєнного стану можуть застосовуватися інші заходи, передбачені Федеральним конституційним законом";

"Цей указ негайно передається на затвердження Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації";

"Цей указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування".

Воєнний стан на окупованих територіях передбачає:

Заборону виїзду громадян за межі країни;

Евакуацію об'єктів господарського, соціального та культурного призначення, а також тимчасове відселення мешканців до безпечних районів;

Введення особливого режиму в'їзду та виїзду на територію, а також обмеження свободи пересування нею;

Залучення громадян до виконання робіт для потреб оборони, ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення об'єктів економіки;

Вилучення необхідного для потреб оборони майна в організацій та громадян з подальшою виплатою державою його вартості;

Запровадження військової цензури у сфері комунікацій, а також контролю за телефонними переговорами.

Зауважимо, що запровадження воєнного стану на окупованих територіях погіршує ситуацію в Росії та окупаційній армії. Тепер загарбницька влада зможе мобілізувати будь-кого і в країні-агресорці почнеться ще більша паніка.

Що ж, тепер у російській армії ще більше стане 200-тих, бо Збройні Сили України завдають гарних ударів по своїх цілях, а також незабаром звільнять окуповані території.

Нагадаємо, що 30 вересня диктатор Владімір Путін оголосив про анексію тимчасово окупованих територій – Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, Луганщини.

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