О подписании соответствующего указа президент заявил на заседании Совбеза. Об этом сообщают РосСМИ.

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Путин вводит военное положение

Сенатор России Андрей Клишас заявил, что Совет Федерации рассмотрит указ президента о введении военного положения в отдельных регионах "в соответствии со своими конституционными полномочиями в кратчайшие сроки".

Путин заявил, что действия "глав" регионов должны соответствовать ситуации "в том или ином субъекте федерации". По словам диктатора, в президентском указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на риски, возникающие в сфере безопасности.

Отметим, что военное состояние на оккупированных территориях вводится со дня опубликования соответствующего указа.

О чем говорится в указе Путина

"Ввести 20 октября 2022 года с нуля часов на территориях "Донецкой Народной Республики", "Луганской Народной Республики", Запорожской и Херсонской областей военное положение";

"Правительству Российской Федерации в 3-дневный срок подать предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение";

"При необходимости в Российской Федерации в период действия военного положения могут применяться другие меры, предусмотренные Федеральным конституционным законом";

"Этот указ немедленно передается на утверждение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации";

"Данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования".

Военное положение на оккупированных территориях предусматривает:

Запрет выезда граждан за пределы страны;

Эвакуацию объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы;

Введение особого режима въезда и выезда на территорию, а также ограничение свободы передвижения по ней;

Привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановление объектов экономики;

Извлечение необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством его стоимости;

Внедрение военной цензуры в сфере коммуникаций, а также контроль за телефонными переговорами.

Отметим, что введение военного положения на оккупированных территориях усугубляет ситуацию в России и оккупационной армии. Теперь захватнические власти смогут мобилизовать кого угодно и в стране-агрессоре начнется еще большая паника.

Что ж, теперь в российской армии еще больше станет 200-х, потому что Вооруженные Силы Украины наносят хорошие удары по своим целям, а также вскоре освободят оккупированные территории.

Напомним, что 30 сентября диктатор Владимир Путин объявил об аннексии временно оккупированных территорий Херсонщины, Запорожья, Донецкой и Луганской области.

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