Из-за введения военного положения могут даже запретить или ограничить выезд граждан за пределы региона. Об этом подробнее расскажет 24 канал.

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Что означает режим военного положения на оккупированных территориях

Путинское "военное положение" предусматривает:

Запрет на выезд граждан за пределы страны;

Эвакуацию объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы;

Введение особого режима въезда и выезда на территорию, а также ограничение свободы передвижения по ней;

Привлечение граждан к выполнению работ по нуждам обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлении объектов экономики;

Изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством его стоимости;

Введение военной цензуры в сфере коммуникаций, а также контроль за телефонными переговорами;

Задержание граждан и транспортных средств максимум на 30 дней;

Усиление охраны общественного порядка и охраны военных, важных государственных и специальных объектов;

Введение комендантского часа.

Что известно о введении путинского "военного положения"

19 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что действия "глав" регионов должны соответствовать ситуации "в том или ином субъекте федерации". По словам диктатора, в президентском указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие в сфере безопасности риски.

Военное положение на оккупированных территориях вводится со дня опубликования указа.

Сенатор России Андрей Клишас заявил, что Совет Федерации рассмотрит указ президента о введении военного положения в отдельных регионах "в соответствии со своими конституционными полномочиями в кратчайшие сроки".

Кстати, другим своим указом Путин ввел на территориях оккупированного Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим среднего уровня реагирования.

Кроме того, Путин поручил ввести на других территориях субъектов России, входящих в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа, режим повышенной готовности.

На всех остальных территориях России диктатор ввел режим базовой готовности. Власти этих регионов должны усилить охрану общественного порядка и важных объектов и ввести особый режим работы этих объектов.

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