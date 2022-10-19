Через введення воєнного стану можуть навіть заборонити чи обмежити виїзд громадян за межі регіону. Про це детальніше розповість 24 канал.

До теми Путін цинічно оголосив про анексію тимчасово окупованих територій України

Що означає режим воєнного стану на окупованих територіях

Путінський "воєнний стан" передбачає:

Заборону на виїзд громадян за межі країни;

Евакуацію об'єктів господарського, соціального та культурного призначення, а також тимчасове відселення мешканців у безпечні райони;

Введення особливого режиму в'їзду та виїзду на територію, а також обмеження свободи пересування по ній;

Залучення громадян до виконання робіт для потреб оборони, ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення об'єктів економіки;

Вилучення необхідного для потреб оборони майна в організацій та громадян з подальшою виплатою державою його вартості;

Введення військової цензури у сфері комунікацій, а також контролю за телефонними переговорами;

Затримання громадян та транспортних засобів максимум на 30 діб;

Посилення охорони громадського порядку та охорони військових, важливих державних та спеціальних об'єктів;

Введення комендантської години.

Що відомо про запровадження путінського "воєнного стану"

19 жовтня російський диктатор Владімір Путін заявив, що дії "глав" регіонів мають відповідати ситуації "у тому чи іншому суб'єкті федерації". За словами диктатора, у президентському указі буде передбачено кілька рівнів реагування на ризики, що виникають у сфері безпеки.

Воєнний стан на окупованих територіях запроваджується з дня опублікування відповідного указу.

Сенатор Росії Андрій Клішас заявив, що Рада Федерації розгляне указ президента про запровадження воєнного стану в окремих регіонах "відповідно до своїх конституційних повноважень у найкоротший термін".

До речі, іншим своїм указом Путін ввів на територіях окупованого Криму, Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей та Севастополя режим середнього рівня реагування.

Окрім цього, Путін доручив ввести на інших територіях суб'єктів Росії, що входять до складу Центрального федерального округу і Південного федерального округу, режим підвищеної готовності.

На всіх інших територіях Росії диктатор ввів режим базової готовності. Влада цих регіонів має посилити охорону громадського порядку і важливих об'єктів і ввести особливий режим роботи цих об'єктів.

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