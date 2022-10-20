Вантажний пором росіян з початку жовтня здійснив низку таких рейсів, переправляючи військових та техніку через Дніпро. Супутникові знімки та відео, які публікують самі окупанти, свідчать, що вони перекидають техніку з району селища Козацьке до Нової Каховки.
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Окупанти вивозять техніку в бік Нової Каховки
Журналістам "Радіо Свобода" вдалося зафіксувати переміщення техніки ворога завдяки соцмережі військового Макара Теплінського, який, хоч і родом з Луганщини, але воює на боці Росії.
Саме цей окупант з початку жовтня публікував фото та відео переміщення окупантів і їх військової техніки. Як свідчать супутникові фото Planet Labs, окупанти на початку жовтня призупинили відправку обладнання до "небезпечного" правого берега в районі селища Козацьке.
Відтоді, як зазначають журналісти, пором виходить туди порожнім, але повертається до Нової Каховки повністю з повним завантаженням.
10 жовтня військовий опублікував фотографію, зроблену на поромі з військовими вантажівками у своєму профілі в російській соцмережі Вконтакте. Згодом він опублікував і відео
Військовий Макар Теплінський на поромі / Фото з профілю окупанта у Вконтакте
Журналісти ідентифікували локацію на відео та її точні координати. Повідомляється, що відео було знято біля правого берега Дніпра в районі селища Козацьке. У цей час пором з військовою технікою рухався по каналу через острів Козацький у напрямку Нової Каховки.
Схема руху порома / "Схеми"
Журналістики встановили локацію, де окупанти перекидають техніку / "Схеми"
ЗМІ зазначають, що ЗСУ неодноразово завдавали удару по цій переправі. Один з ударів стався 23 вересня, про що свідчить супутникове зображення Sentinel-2. На знімку видно дим в районі причалу в Новій Каховці.
Дим в районі причалу в районі Нової Каховки 23 вересня / Фото "Схеми"
Супутникові знімки, які були зроблені у жовтні, свідчать, що активізувалось вивезення військової техніки окупантів в бік Нової Каховки.
Окупанти вивозять техніку / Фото "Схеми"
На супутникових знімках за 8 жовтня пором знову йде у бік Козацького порожнім. Один з таких "евакуаційних" рейсів, ймовірно, був знятий на відео Макара Теплінського, яке він опублікував через декілька днів.
Порожній пором окупантів / Фото "Схеми"
Журналісти ідентифікували окупантів
Окупант Макар Теплінський опублікував відео з Нової Каховки, де розмістився його підрозділ. Відео "День народження друга ВДВ", як встановили журналісти, зняте у ресторані "Нефертіті" у Новій Каховці.
Російські військові в Новій Каховці / Фото з профілю окупанта Теплінського
Журналістам вдалося ідентифікувати трьох окупантів, які на відео з Теплінським.
Це житель Краснодарського краю Рубік Мкртичев та ще два вихідці з окупованого Криму Дмитро Чумак та Ігор Колмаков.
Росія готується до "жесту доброї волі"
- Новий командувач вторгнення Росії Сєргєй Суровікін 18 жовтня заявив, що щодо Херсона можливі "непрості рішення". Відразу після цієї заяви гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо повідомив про евакуацію з правого берега окупованої Херсонської області.
- У Британії вважають, що заява Суровікіна свідчить про те, що Москва серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил на захід від річки Дніпро.
- Крім того, кремлівський диктатор Владімір Путін оголосив про воєнний стан на тимчасово окупованих територіях України. У Києві заявили, що це підготовка до масової депортації українців.
- Окупанти цинічно погрожують підірвати Каховську ГЕС, готуючи інформаційний ґрунт для відступу з Херсонщини.
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