Вантажний пором росіян з початку жовтня здійснив низку таких рейсів, переправляючи військових та техніку через Дніпро. Супутникові знімки та відео, які публікують самі окупанти, свідчать, що вони перекидають техніку з району селища Козацьке до Нової Каховки.

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Окупанти вивозять техніку в бік Нової Каховки

Журналістам "Радіо Свобода" вдалося зафіксувати переміщення техніки ворога завдяки соцмережі військового Макара Теплінського, який, хоч і родом з Луганщини, але воює на боці Росії.

Саме цей окупант з початку жовтня публікував фото та відео переміщення окупантів і їх військової техніки. Як свідчать супутникові фото Planet Labs, окупанти на початку жовтня призупинили відправку обладнання до "небезпечного" правого берега в районі селища Козацьке.

Відтоді, як зазначають журналісти, пором виходить туди порожнім, але повертається до Нової Каховки повністю з повним завантаженням.

10 жовтня військовий опублікував фотографію, зроблену на поромі з військовими вантажівками у своєму профілі в російській соцмережі Вконтакте. Згодом він опублікував і відео



Військовий Макар Теплінський на поромі / Фото з профілю окупанта у Вконтакте

Журналісти ідентифікували локацію на відео та її точні координати. Повідомляється, що відео було знято біля правого берега Дніпра в районі селища Козацьке. У цей час пором з військовою технікою рухався по каналу через острів Козацький у напрямку Нової Каховки.



Схема руху порома / "Схеми"



Журналістики встановили локацію, де окупанти перекидають техніку / "Схеми"

ЗМІ зазначають, що ЗСУ неодноразово завдавали удару по цій переправі. Один з ударів стався 23 вересня, про що свідчить супутникове зображення Sentinel-2. На знімку видно дим в районі причалу в Новій Каховці.



Дим в районі причалу в районі Нової Каховки 23 вересня / Фото "Схеми"

Супутникові знімки, які були зроблені у жовтні, свідчать, що активізувалось вивезення військової техніки окупантів в бік Нової Каховки.



Окупанти вивозять техніку / Фото "Схеми"

На супутникових знімках за 8 жовтня пором знову йде у бік Козацького порожнім. Один з таких "евакуаційних" рейсів, ймовірно, був знятий на відео Макара Теплінського, яке він опублікував через декілька днів.



Порожній пором окупантів / Фото "Схеми"

Журналісти ідентифікували окупантів

Окупант Макар Теплінський опублікував відео з Нової Каховки, де розмістився його підрозділ. Відео "День народження друга ВДВ", як встановили журналісти, зняте у ресторані "Нефертіті" у Новій Каховці.



Російські військові в Новій Каховці / Фото з профілю окупанта Теплінського

Журналістам вдалося ідентифікувати трьох окупантів, які на відео з Теплінським.

Це житель Краснодарського краю Рубік Мкртичев та ще два вихідці з окупованого Криму Дмитро Чумак та Ігор Колмаков.

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