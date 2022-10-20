Ситуацію в окупованому Херсоні проаналізувала британська розвідка. Там припустили, як росіяни втікатимуть з правого берега.

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Тимчасова баржа – надія окупантів

18 жовтня новопризначений командувач збройними силами Росії в Україні генерал Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині "склалася складна ситуація". Тому він, мовляв, схвалив рішення гауляйтерів про "евакуацію" цивільного населення.

Британська розвідка вважає, що така заява від головного командувача військ, є "дуже незвичною". Схоже, це свідчить про те, що Москва серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил на захід від річки Дніпро.

Ключовим завданням будь-якої російської операції щодо виведення військ буде переправлення військ та їхнього обладнання через річку шириною 1000 метрів у належному порядку,

– розповіли у розвідці.

Оскільки ЗСУ постаралися й зруйнували всі постійні мости, окупанти покладаються на тимчасовому баржу, яку вони останніми днями облаштували поблизу Херсона. Також вони можуть використати військові понтонні поромні підрозділи, які продовжують працювати в кількох місцях.



Який шлях відступу можуть використати росіяни у Херсоні / Фото розвідки Великої Британії

Окупанти можуть підірвати Каховську ГЕС

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що росіяни можуть готувати інформаційне підґрунтя для відходу з Херсонської області. Пропагандисти вже натякають, що влада змушена схвалити "складне рішення". Окупанти можуть підірвати Каховську ГЕС, щоб завадити контрнаступу ЗСУ.

Крім того, росіяни вигадують фейки про те, що українські військові хочуть обстрілювати Херсон. Саме під цим приводом вони оголосили "евакуацію населення".

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