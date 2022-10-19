Про це 24 каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. Він зазначив, що дії ЗСУ на Херсонщині з точки зору воєнної термінології правильно називати саме наступом, а не контрнаступом.

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Грабський пояснив, що контрнаступ відбувається після того, як ворог здійснював наступальні операції, був зупинений, а наші війська почали контрнаступальну операцію.

А зараз на Херсонщині ми з підготованих позицій здійснюємо систематичне звільнення наших територій,

– сказав військовий експерт.

Чи зможуть росіяни втримати правобережжя Херсонщини

Грабський додав, що ЗСУ на Херсонщині продовжують активно наступати. Ба більше, за його словами, дуже скоро можуть надійти гарні новини з Херсонського напрямку.

Саме тому противник і заворушився. Адже, швидше за все, росіяни не зможуть втримати правий берег Дніпра, що для нас є абсолютною перемогою,

– наголосив військовий експерт.

Про які "непрості рішення" попереджав Суровікін

Командувач російським вторгненням в Україну Сєргєй Суровікін попередив росіян про те, що щодо Херсона можливі "непрості рішення". Грабський припустив, що Суровікін мав на увазі саме відхід з правого берега Дніпра.

Це буде стратегічною поразкою Кремля. Адже після цього росіянам можна буде забути про Україну, про її окупацію. Іншого шансу пробитися на правий берег Дніпра в окупантів вже не буде,

– наголосив він.

Військовий експерт додав, що у разі відступу окупантів з правобережжя Херсонщини "Миколаїв, Одеса і навіть Молдова можуть зітхнути спокійно". Адже для них загроза російського вторгнення відкладається на невизначений термін.

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"Тільки після повного розгрому російської армії можна буде говорити про те, що ця загроза повністю перестала існувати", – зауважив Грабський.

Навіщо окупанти оголосили "евакуацію" з Херсона

Тим часом окупаційна влада розповсюджує заклики до жителів правобережжя Херсонщини переселитися на лівий берег Дніпра або до Росії.

Йдеться про заселення депресивних регіонів Росії. Гіркий досвід Донбасу вже про це свідчив,

– зауважив експерт.

На думку Грабського, так званою "евакуацією" росіяни намагаються досягнути 2 цілей.

Окупанти будуть намагатися змішатися з натовпом і під прикриттям цивільних здійснити передислокацію своїх військ. Адже росіяни розуміють, що українські військові не будуть стріляти по своїх людях.

Також Кремль прагне розв'язати демографічні проблеми депресивних регіонів Росії.

Чому Херсонщина така важлива для окупантів

Зі стратегічних та оперативних міркувань Херсонщина для окупантів є дуже важливим регіоном.

Сергій Грабський Військовий експерт Відступ з правого берега Дніпра означатиме для росіян, що під ударом опиняються комунікації, які ведуть з Криму та забезпечують угруповання противника на лівому березі Дніпра в Херсонській та Запорізькій області. Таким чином, звільнення правого берега Дніпра створює серйозні передумови для подальшого просування наших військ на лівобережжі.

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За словами Грабського, на лівому березі ворог не зможе створити серйозні укріплення, тому що ця територія буде перебувати під постійним вогневим контролем ЗСУ – від Дніпра і аж до Криму.

Географія ураження наших вогневих засобів значно розшириться, і противник це чітко розуміє. Херсонщина для них є важливою, але ситуація складаєтся так, що вони не зможуть її втримати,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що попри те, що усе складається проти Росії, окупанти просто так не відступлять з Херсонської області. Тому там можливі важкі бої.

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Ситуація на Херсонщині: коротко