Гауляйтери намагаються врятувати свої життя. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, передає 24 канал.

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Окупанти можуть використати людей як "живий щит"

Так, загарбники та гауляйтери сподіваються уникнути зустрічі з Силами оборони.

Вони намагаються прикриватися місцевим населенням як живим щитом – це стала практика окупаційної влади, яку вони використовували на Півночі і на Сході,

– додала Гуменюк.

Окупанти розіслали всім школам повідомлення про те, що передусім потрібно "евакуювати" дітей, аби потім за ними поїхали батьки. Це означає, що Росія фактично намагається провести штучну депортацію населення.

ЗСУ працюють лише по позиціях окупантів

Традиційно окупанти розганяють фейки. Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації повідомляли, що жителям Херсона надходять SMS про нібито підготовку ЗСУ до масованих обстрілів міста. У міській раді наголосили, що це неправда.

На тлі цього речниця також нагадала, що ЗСУ не знищують об'єкти інфраструктури і не б'ють по будинках із цивільними. Вогневий контроль захисників працює лише по позиціях окупантів.

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