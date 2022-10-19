Путіну "пороблено" з генералами

Усі як один вони хвалять генерала за "правду", мовляв, саме такого ставлення від армії до народу вони й чекали!

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Таке неприкрите вилизування заду Суровікіна після того, як заявив про фактичне фіаско на правому березі, не може як-небудь корелюватися з тим, як російська ж пропаганда звеличувала регулярну брехню від Міноборони РФ і сама ж генерувала наративи про те, що: "Та що тієї України? На два дні! Все за планом!"

Але найголовніше те, що про патовість російського угруповання на правому березі було зрозуміло ще в липні. І ось дивно, що це розуміли багато хто, наприклад я, але абсолютно не розуміло російське командування. А зараз раптово почало розуміти.

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Але поки це розуміння прийшло до командування російських окупаційних військ з липня по жовтень, правобережному угрупованню росіян це коштувало втрат понад 8 тисяч. Тобто, якби росіяни почали втечу в липні, то вони зберегли б життя щонайменше 8 тисяч своїх військовослужбовців. Але ні.

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До речі, з правого берега вони навіть зараз не особливо будуть форсовано втікати. А тому бої ще попереду будуть.

Те, що ніс Суровікін, – це підготовка аудиторії до неминучого. Щоб не так сильно стресували. Тим більше, що таких стресів у них попереду ще дуже багато.

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